انجام هفت هزار بازرسی از کیفیت کالاهای بسته بندی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا سمیعی نصب ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح نظارتی بررسی کمیت و کیفیت کالاهای بسته بندی شده از پانزدهم اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور در کلیه واحدهای صنعتی استان قم اجرا شده و تا پانزدهم خرداد ماه نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: از ابتدای شروع این طرح، هفت هزار و 740 مورد بازرسی، ه در واحدهای تولیدی و در بخش واحدهای توزیعی استان انجام شده که از این تعداد، 686 مورد تخلف نیز در زمینه های کیفیت، کمیت وگرانفروشی به ثبت رسیده که پرونده متخلفین در دست بررسی می باشد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی قم عنوان کرد: ارزش مالی تخلفات به ثبت رسیده در این طرح، 827 میلیون ریال است.

بازرسی کالای بسته بندی شده از لحاظ حجم، وزن و کیفیت

وی اضافه کرد: در این طرح، کمیت کالاهای بسته بندی شده از لحاظ حجم، وزن و کیفیت این کالاها در واحدهای تولیدی بررسی می شود و همچنین مراکز پخش کالاهای بسته بندی شده نیز مورد بازرسی قرار گرفته که در صورت مشاهده تخلف، پرونده متخلفین تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی استان ارسال می شود.

سمیعی نصب عنوان داشت: این طرح توسط سازمان بازرگانی استان قم و با مشارکت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی این استان، دانشگاه علوم پزشکی، استانداری، فرمانداری و نیروی انتظامی استان قم اجرا شده است.

وی همچنین به گزارش های مردمی ثبت شده از ابتدای آغاز این طرح اشاره کرد و افزود: 676 مورد گزارش های مردمی در این سازمان به ثبت رسیده که 50 درصد از آنها، منجر به تشکیل پرونده تخلف شده است.

شهروندان تخلفات را به شماره 124 اطلاع دهند

سمیعی نصب به مردم توصیه کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را با شماره تلفن 124 سازمان بازرگانی استان قم در میان گذارند.

وی، همچنین بیان داشت: طرح نظارتی ویژه قیمت کالاها که از آبان ماه سال گذشته و قبل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در استان قم آغاز شده بود، کماکان نیز ادامه دارد.