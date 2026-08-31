به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالغنی الزبیدی کارشناس امور نظامی و سیاسی در گفتگو با المیادین تاکید کرد که تصاویر منتشر شده از عملیات های پهپاد رجوم بیانگر ارتقای این پهپاد یمنی و قدرت آن در هدف قرار دادن دقیق مواضع دشمن است.

وی اضافه کرد: نسل سوم پهپاد رجوم می تواند ۱۰ کیلومتر پرواز کرده و ذخایر و مهمات جنگی با خود حمل کند. این تصاویر نشان می دهد نوع جدیدی از پرتابه ها برای هدف قرار دادن مواضع دشمن سعودی مورد استفاده قرار گرفته است.

الزبیدی تصریح کرد: توان نظامی یمن در هدف قرار دادن مواضع، نیروها و افسران سعودی در مأرب و دیگر مناطق افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: انتشار چنین تصاویری حاوی این پیام است که نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات های خود علیه دشمن سعودی و مزدوران آن ادامه می دهند.