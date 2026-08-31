به گزارش خبرگزاری مهر، «آندری نیکیتین» وزیر حملونقل روسیه در مصاحبه با ریانووستی گفت مسکو خواهان ازسرگیری پروازها به هاوانا است.
وی افزود: پس از عادی شدن وضعیت سوخت در کوبا، آماده ازسرگیری پروازها هستیم.
این مقام روس خاطرنشان کرد: در حال حاضر مهمترین عامل بازدارنده برای ازسرگیری پروازها بین مسکو و هاوانا، وضعیت تأمین سوخت در کوبا است.
آمریکا با نقض قوانین بین المللی، مانع از رسیدن نفت و سوخت به کوبا می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام نیمکره غربی به عنوان حوزه نفوذ و حیاط خلوت این کشور، خواهان پیروی بی قیدوشرط کشورهای آمریکای لاتین از سیاست های کاخ سفید است.
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