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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۷

وزیر حمل‌ونقل روسیه: خواهان ازسرگیری پروازها با کوبا هستیم

وزیر حمل‌ونقل روسیه: خواهان ازسرگیری پروازها با کوبا هستیم

وزیر حمل و نقل روسیه اعلام کرد که این کشور آماده ازسرگیری پروازها با کوبا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آندری نیکیتین» وزیر حمل‌ونقل روسیه در مصاحبه با ریانووستی گفت مسکو خواهان ازسرگیری پروازها به هاوانا است.

وی افزود: پس از عادی‌ شدن وضعیت سوخت در کوبا، آماده ازسرگیری پروازها هستیم.

این مقام روس خاطرنشان کرد: در حال حاضر مهم‌ترین عامل بازدارنده برای ازسرگیری پروازها بین مسکو و هاوانا، وضعیت تأمین سوخت در کوبا است.

آمریکا با نقض قوانین بین المللی، مانع از رسیدن نفت و سوخت به کوبا می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام نیمکره غربی به عنوان حوزه نفوذ و حیاط خلوت این کشور، خواهان پیروی بی قیدوشرط کشورهای آمریکای لاتین از سیاست های کاخ سفید است.

کد مطلب 6932610

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