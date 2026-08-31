کارنامه سازمان غذا و دارو در تأمین شیرخشک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: در دوره اخیر، شناسایی گلوگاه‌ها، رفع کاستی‌های ساختاری و فرآیندی، کاهش بروکراسی و سرعت‌بخشی به ارائه خدمات در اولویت این اداره کل قرار گرفت.

وی افزود: در کنار انجام امور جاری، بازنگری در جایگاه و ساختار اداره کل، اصلاح نام و عناوین ادارات متناسب با مأموریت‌ها، بازبینی شرح وظایف و ابلاغ چارت تشکیلاتی از جمله اقدامات انجام شده بود. همچنین خط‌مشی کیفیت تدوین و ابلاغ شد و با ایجاد واحد تضمین کیفیت، تدوین کتابچه فرآیندها، فرم‌ها و شیوه‌نامه‌ها و تهیه نقشه راه اسناد، مسیر یکپارچه‌سازی و بهبود فرآیندها دنبال شد.

شعیبی ادامه داد: اخذ گواهی سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵، احیای کمیته‌های تخصصی مشورتی، توسعه اختیارات فنی اداره کل با اخذ مصوبه از کمیسیون ماده ۲۰ و تشکیل شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی واردات، از دیگر اقدامات این دوره برای تقویت ساختار تصمیم‌گیری و ارتقای کیفیت خدمات بوده است.

وی گفت: توسعه فهرست فرآورده‌های تحت پایش زنجیره تأمین، یکپارچه‌سازی فرآیندها، به‌روزرسانی پرسش‌های متداول و راه‌اندازی ربات پاسخ‌گو، استقرار کارشناس ثابت در میز خدمت و اصلاح روال پاسخگویی نیز با هدف تسهیل دسترسی و افزایش سرعت ارائه خدمات اجرایی شده است.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو افزود: در مسیر تسهیل امور، الزام به دریافت مجوز فعالیت حذف شد، زمان انتظار برای مصاحبه مسئولان فنی به حداقل رسید و فرآیند صدور پروانه تأسیس نیز اصلاح و الکترونیکی شد. همچنین رسیدگی به پرونده محصولات دانش‌بنیان و درخواست‌های صادرکنندگان با سرعت بیشتری دنبال شد.

وی ادامه داد: اصلاح مدت اعتبار سیاست‌گذاری مواد اولیه، حذف نمونه‌برداری از برخی مواد اولیه تحت نظارت توسط گمرک و سازمان استاندارد، حمایت از تولید فرآورده‌های نهایی با مواد اولیه دارای مجوز و حمایت از تولید مواد اولیه، از دیگر اقداماتی است که در راستای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و تقویت تولید داخلی دنبال شده است.

شعیبی با اشاره به بازنگری مقررات و فرآیندهای نظارتی گفت: دریافت نظر ذی‌نفعان پیش از ابلاغ مقررات، اصلاح مدت اعتبار پروانه‌های ساخت، نظام‌مند شدن فرآیند صدور مجوز صادرات و فراهم شدن امکان صدور مجوز صادرات تجمیعی برای شرکت‌های بازرگانی از جمله اقدامات انجام شده در این بخش است.

وی افزود: اصلاح فرآیند صدور پروانه مسئولیت فنی، بازنگری در فرآیند تأیید، تخصیص و تحویل اتانول، تقویت کنترل کیفی فرآورده‌ها در سطح عرضه توسط صاحب پروانه و فراهم شدن امکان اخذ GMP صادراتی نیز با هدف افزایش شفافیت، تسهیل فرآیندها و تقویت کیفیت فرآورده‌ها دنبال شده است.

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه سامانه‌ها و ارتباط با ذی‌نفعان گفت: مشکلات و نیازمندی‌های سامانه‌ای احصا شده و بانک اطلاعاتی مربوط به جمع‌آوری و توقف فروش فرآورده‌های تحت نظارت نیز در مسیر تجمیع و یکپارچه‌سازی اطلاعات قرار گرفته است. برون‌سپاری برگزاری دوره‌های آموزشی و مصاحبه مسئولان فنی و به‌روزرسانی فهرست فرآورده‌های تحت نظارت نیز از دیگر اقدامات این دوره بوده است.

وی، ساماندهی زنجیره تأمین شیرخشک را از محورهای مهم فعالیت این اداره کل دانست و گفت: تشدید نظارت بر مراکز عرضه، ابلاغ فهرست توزیع‌کنندگان، ترخیص فوری مواد اولیه و فرآورده نهایی شیرخشک و غذای ویژه و اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی توزیع شیرخشک با جدیت دنبال شده است.

شعیبی افزود: اطلاعات زنجیره تأمین به‌روزرسانی شده و فرآیند رسیدگی به کمبودهای بحرانی شیرخشک نیز اصلاح و به معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور ابلاغ شده است. همچنین با انعقاد توافق‌نامه چندجانبه میان ذی‌نفعان زنجیره تأمین، نظارت بر اجرای طرح استعلام اجباری و شفاف‌سازی فرآیند توزیع شیرخشک رگولار یارانه‌ای، اقدامات مؤثری برای بهبود مدیریت این بازار انجام شده است.

وی ادامه داد: هماهنگی برای جلوگیری از قطع برق کارخانه‌های تولیدکننده، بازدید از انبار شرکت‌های تولیدی و شفاف‌سازی درباره متولی صدور کد ثبت مواد اولیه و فرآورده نهایی شیرخشک، از دیگر اقداماتی است که با هدف حفظ پایداری تولید و تأمین این فرآورده دنبال شده است.

شعیبی با اشاره به آمار عملکرد این اداره کل گفت: تعداد شناسه‌گذاری فرآورده‌های طبیعی از بیش از ۱۹۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۲۳۶ میلیون در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این رقم در حوزه مکمل نیز از بیش از ۲۶۵ میلیون به بیش از ۴۰۶ میلیون افزایش یافته و تعداد شناسه‌گذاری شیرخشک و غذای ویژه نیز از حدود ۵۵ میلیون به بیش از ۱۱۱ میلیون رسیده است.

وی افزود: آمار صدور یا افزایش خط پروانه تأسیس از ۳۹ مورد در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۶ مورد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین تعداد بازدید از کارخانه‌های داخلی فرآورده‌های تحت پوشش نیز از ۵۲ مورد در سال ۱۴۰۲ به ۱۷۲ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده تقویت نظارت میدانی و افزایش حضور کارشناسان در واحدهای تولیدی است.