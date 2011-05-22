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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۲

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

محسن قاسمی دومین مدال طلای کشتی فرنگی ایران را برگردن آویخت

محسن قاسمی دومین مدال طلای کشتی فرنگی ایران را برگردن آویخت

کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم کشورمان با برتری برابر حریفی از کره جنوبی به عنوان قهرمانی آسیا و مدال طلا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، دیدار فینال وزن 74 کیلوگرم بیست و یکمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا عصر امروز یکشنبه در سالن پنج هزار نفری "یونوس آباد" شهر تاشکند بین محسن قاسمی از ایران و " کیم جین هیوک" از کره جنوبی برگزار شد.

در این مبارزه محسن قاسمی وقت اول را با نتیجه 2 بر صفر به حریف کره‌ای واگذار کرد اما در وقت دوم با همین نتیجه حریف خود را شکست داد تا تکلیف قهرمان این وزن به وقت سوم کشیده شود. در وقت سوم محسن قاسمی با نتیجه 5 بر صفر حریف خود را شکست داد و به دومین مدال طلای کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا دست پیدا کرد. در این وزن کشتی گیرانی از قزاقستان و ازبکستان به نشان برنز مشترک دست یافتند.

کد مطلب 1318213

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