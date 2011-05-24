14 مجروح و کشته حاصل انفجار در پالایشگاه آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه همزمان با حضور محمود احمدی نژاد برای افتتاح پروژه بنزین سازی پالایشگاه آبادان، بخشی از این پالایشگاه دچار انفجار شد.

هنگامی که یک دستگاه برای تست در محل پروژه قرار گرفت دچار انفجار شد و تا این لحظه 12 نفر مجروح و دو نفر نیز کشته شده اند.

بلافاصله پس از این انفجار، افراد حاضر در این مراسم محل را ترک و هم اینک مراسم سخنرانی رئیس جمهور در محل باشگاه گلستان در حال برگزاری است.



این حادثه بلافاصله با حضور ماموران آتش نشانی و HSE پالایشگاه آبادان مهار شد و مجروحین به بیمارستان نفت آبادان منتقل شده اند.



طرح توسعه پالایشگاه آبادان در دو فاز، ساخت واحد تقطیر در خلاء، واحدهای جانبی و بهینه‌سازی، واحد تقطیر در اتمسفر و ساخت مجتمع بنزین‌سازی جدید شامل واحد کت‌کراکر و واحد الکیلاسیون با هدف بازسازی، بهسازی و افزایش تولید بنزین و کاهش نفت‌کوره اجرا می شود.



ساخت مجتمع بنزین سازی جدید در پالایشگاه آبادان اهمیت ویژه ای دارد و با اجرای این پروژه، روزانه 6.2 میلیون لیتر بنزین سوپر با اکتان 94 به ظرفیت تولید بنزین این پالایشگاه افزوده خواهد شد.

