دستگیری ۵۸ سارق و کشف ۱۰۱ فقره انواع سرقت در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف توسط مجموعه پلیس شهرستان اظهار کرد: در این طرح‌ها ۵۸ سارق شناسایی و دستگیر و ۱۰۱ فقره انواع سرقت کشف شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از سرقت‌های خرد توسط افراد دارای اعتیاد و بعضاً معتادان متجاهر انجام می‌شود و برخورد با سارقان و جمع‌آوری و ساماندهی معتادان متجاهر از اولویت‌های پلیس است.

سرهنگ رفیعی با تأکید بر اینکه پیشگیری از سرقت تنها وظیفه پلیس نیست، گفت: تمامی دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مرتبط در پیشگیری از وقوع سرقت نقش اساسی دارند و باید متناسب با وظایف قانونی خود پای کار باشند. کاهش سرقت نیازمند همکاری همه‌جانبه و هم‌افزایی دستگاه‌ها و مردم است.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه در پایان از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های انتظامی و گزارش موارد مشکوک، پلیس را در پیشگیری از وقوع سرقت و ارتقای امنیت عمومی یاری کنند.