به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان اظهار کرد: مأموران با هماهنگی مرجع قضایی و بهره‌گیری از توان عملیاتی، طرح «آرامش در شهر» را در نقاط هدف و مناطق آلوده شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۷۳۳ گرم انواع مواد مخدر کشف و ۶ معتاد متجاهر جمع‌آوری و پس از هماهنگی قضایی برای درمان به کمپ معرفی شدند.

فرمانده انتظامی راز و جرگلان همچنین از دستگیری ۱۲ خرده‌فروش مواد مخدر در جریان اجرای این طرح خبر داد و گفت: اجرای طرح‌های مقابله با توزیع مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر با هدف ارتقای امنیت و آرامش شهروندان ادامه خواهد داشت.