  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

۱۲ خرده‌فروش مواد مخدر در راز و جرگلان دستگیر شدند

۱۲ خرده‌فروش مواد مخدر در راز و جرگلان دستگیر شدند

بجنورد- فرمانده انتظامی راز و جرگلان از اجرای طرح آرامش در شهر و دستگیری ۱۲ خرده‌فروش مواد مخدر و جمع‌آوری ۶ معتاد متجاهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان اظهار کرد: مأموران با هماهنگی مرجع قضایی و بهره‌گیری از توان عملیاتی، طرح «آرامش در شهر» را در نقاط هدف و مناطق آلوده شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۷۳۳ گرم انواع مواد مخدر کشف و ۶ معتاد متجاهر جمع‌آوری و پس از هماهنگی قضایی برای درمان به کمپ معرفی شدند.

فرمانده انتظامی راز و جرگلان همچنین از دستگیری ۱۲ خرده‌فروش مواد مخدر در جریان اجرای این طرح خبر داد و گفت: اجرای طرح‌های مقابله با توزیع مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر با هدف ارتقای امنیت و آرامش شهروندان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6924074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها