تداوم گردوغبار و افزایش دما در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسیهای اداره کل هواشناسی استان مرکزی نشان میدهد طی امروز شنبه و فردا یکشنبه، وجود رطوبت در لایههای میانی جو، بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، موجب افزایش ابر در آسمان این استان خواهد شد.
احتمال وقوع رگبارهای بسیار پراکنده و ضعیف در برخی مناطق استان مرکزی بهویژه نیمه جنوبی، طی این بازه زمانی دور از انتظار نیست.
هرچند سرعت وزش بادهای شرقی در نواحی مرکزی کشور و استان مرکزی کاهش یافته است، اما این جریانات دستکم تا فردا با شدت کمتر ادامه خواهد داشت و میتواند موجب خیزش و انتقال گردوخاک و بروز پدیده گردوخاک در برخی مناطق این استان شود.
از روز دوشنبه تا چهارشنبه، آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز وزش باد و غبارآلودگی دور از انتظار نیست.
از فردا تا روز دوشنبه، دمای روزانه افزایش مییابد و هوای گرم کموبیش تا پایان هفته در استان تداوم خواهد داشت.
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