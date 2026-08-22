۴۶ متهم مواد مخدر در اسفراین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین اظهار کرد: بیست‌ونهمین طرح «آرامش در شهر» با هدف ارتقای امنیت و آرامش شهروندان و پاکسازی مناطق آلوده و جرم‌خیز، با حضور مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر و یگان‌های تابعه به مدت ۷۲ ساعت در سطح شهرستان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۲۸ خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۸ معتاد متجاهر در پاتوق‌های خود شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۵ کیلو و ۱۸۷ گرم انواع مواد مخدر، پنج دستگاه گوشی تلفن همراه، ۱۲ دستگاه کارتخوان سیار و مقادیری اقلام ممنوعه کشف شد.

وی گفت: در جریان اجرای این طرح همچنین ۲ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف شد.