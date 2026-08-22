به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی اسماعیل محمودآبادی اظهار کرد: خراسان‌شمالی با برخورداری از ظرفیت قابل توجه در حوزه زنبورداری، رتبه یازدهم کشور از نظر تعداد کلونی و رتبه چهاردهم تولید عسل را دارد.

وی افزود: فعالیت زنبورداران استان برای یک‌هزار و ۷۹۶ خانوار اشتغال ایجاد کرده است و این بخش علاوه بر تولید عسل، در تولید سایر فرآورده‌های زنبورداری نیز نقش دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: سالانه یک‌هزار و ۲۴۸ تن عسل در استان تولید می‌شود و بیش از ۲۶ کیلوگرم موم و ۲۱۱ کیلوگرم ژل رویال نیز به تولیدات این بخش افزوده می‌شود.

محمودآبادی تصریح کرد: خراسان‌شمالی از نظر تعداد زنبورستان‌ها رتبه ۱۹ کشور را دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان برای توسعه فعالیت‌های زنبورداری و افزایش تولید در این بخش است.

وی با اشاره به نقش زنبورعسل در بخش کشاورزی اظهار کرد: اهمیت زنبورداری تنها به تولید عسل و فرآورده‌های آن محدود نمی‌شود، بلکه زنبورها نقش مهمی در گرده‌افشانی باغ‌ها، افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و ارتقای بهره‌وری تولید دارند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی تاکید کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت زنبورداری می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری تولیدات کشاورزی استان کمک کند.

وی بر ضرورت رعایت اصول فنی در عملیات سمپاشی تاکید کرد و گفت: کاهش خسارت به جمعیت زنبورها نیازمند توجه جدی به زمان و نحوه استفاده از سموم در مزارع و باغ‌ها است.