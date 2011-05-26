همکاری ذاکرین و مداحان اهل بیت و معاونت سیما برای تولیدات فاخر دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی معاون سیما که مداحان و مرثیه سرایان و ادعیه خوانان نامور کشور ازجمله منصور ارضی، احمد چینی، علی انسانی، حسین سازور، محمد رضا طاهری و علیرضا بکایی را به همفکری دعوت کرده بود در جمع آنها تصریح کرد: با استناد به فرمایش رهبرمعظم انقلاب سیمای جمهوری اسلامی می کوشد مداحیها و مرثیه­سرایی‌های متقن و معتبر را از شبکه‌های مختلف پخش کند.

معاون سیما از ذاکران اهل بیت(ع) خواست به ملاحظات رسانه و تولید برای تلویزیون در مداحیها و مرثیه سراییها دقت لازم داشته باشند و با نصایح برگرفته از کلام معصوم (ع) مردم را به دین خدا بیش از پیش نزدیک کنند.

دارابی نقش ذاکرین و ستایشگران اهل بیت علیه السلام را در گسترش فرهنگ و معارف غنی علوی، فاطمی، حسینی و مهدوی مورد تاکید قرارداد گفت: امروزه برخی مداحان خود در نقش یک رسانه عمل می‌کنند و جامعه مخاطب به خصوص جوانان را با آموزشها و تربیت دینی آشنا می‌کنند.

وی از آنها برای پالایش مداحیها و مرثیه‌سراییها به همراهی و همفکری دعوت کرد.

دارابی ابراز امیدواری کرد با هم‌اندیشی ذاکران اهل بیت (ع) با شورای معارف سیما و شبکه های تلویزیون، گفتمان سازی دینی و مذهبی بیش ازپیش در جامعه مورد توجه قرار گیرد مفاهیم عالی اسلام و شیعه اعتلا یابد و برنامه‌های معارفی سیما نیز غنی‌تر و تاثیرگذارتر شود.



در ادامه این نشست حاج منصور ارضی، مداح اهل بیت (ع) سخن خود را با قدردانی از دلسوزی مدیران و کارکنان صدا و سیما برای ارائه برنامه‌های بهترمعنوی از جمله دست اندرکاران برنامه "سمت خدا" آغازکرد و گفت: صاحبنظران دینی و مذهبی به همراه ذاکران اهل بیت (ع) باید با صدا و سیما همفکری کنند تا برنامه‌های معارفی رسانه بیش از پیش ارتقاء یابد.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی هوشیاری هرچه بیشتر مداحان و ذاکران را خواستار شد.

ارضی گفت: تحولات و تغییرات مدیریتی انجام شده گویای حرکت رو به جلوی رسانه ملی در حوزه سیما است.

وی سخنان رهبر معظم انقلاب را در دیدار جمعی از شاعران و ذاکرین اهل بیت (ع) "سرمشق" توصیف کرد وگفت: مردم دینمدار و خدا دوست کشورمان با کلام و نغمه‌های الهی مانوسند و با اشعار و مفاهیم عالی معنوی روح و روانشان صیقل می‌خورد.

احمد چینی از مداحان پیشکسوت نیز پخش مبسوط تر و با زمان مناسب و موثر را برای برنامه‌های معارفی و استفاده از دیدگاههای همه علماو مراجع تقلید را مورد تاکید قرار داد و گفت: شبکه‌های سیما باید به گونه‌ای باشند که بهترین مداحیها را هم بتوان چون فیلم و سریال در آنها دید.

علیرضا بکایی ذاکر اهل بیت(ع) لزوم ظهور و بروزمعارف را درشؤون مختلف برنامه های رسانه ملی، مورد توجه قرار داد و گفت: صدا وسیما باید جایگاه دعا و نیایش و اثرات آن را برای مخاطبان خود تبیین و برنامه‌های معارفی خود را تقویت کند.

وی خواهان پالایش برخی ادعیه ها و مداحیها که ایراد دارند شد.

بکایی سخنان اخیررهبر معظم انقلاب را منشور راهبردی برای ذاکران توصیف کرد و گفت: مداحان و مرثیه سرایان باید با استناد به منابع معتبر وشعرهای موثر، مداحیها را تقویت کنند.

محمدرضا طاهری نیز برضرورت توجه ذاکران به نوآوری و خلق آثارماندگار تاکید کرد.

وی گفت : معیار درستی و نادرستی مداحیها و اثرات مذهبی دیدگاههای رهبر معظم انقلاب اسلامی است و آنچه که همخوانی نداشته باشد باید کنار گذاشته شود. لذا پالایش برخی مداحیها از رسانه ملی مورد انتظاراست.

حسین سازور تبلیغ و ترویج رزق حلال را ضروری دانست و گفت: کسب روزی حلال و خوردن لقمه طیب و طاهر راه زندگی دنیا و آخرت انسان را هموار می‌کند.

وی با انتقاد از برخی رفتارها، سخنان و نوشته‌ها در رسانه‌ها که به نوعی از عظمت و اجتماعات دینی و عزاداری می‌کاهد گفت: رسانه ملی درراستای گسترش فرهنگ حسینی و تبیین صحیح معارف شیعی اهتمام جدی تری داشته باشد.

علی انسانی از پیشکسوتان ذکر و مداح اهل بیت (ع) نیزابرازامیدواری کرد مداحی و مرثیه سرایی در کشور ساماندهی شود و همه دست اندرکاران برای ارتقاء آن بکوشند و از اقدام معاونت سیما دربرگزاری این نشست تقدیرکرد.

درپایان این مراسم معاون سیما با اهداء لوح ازتلاش مداحان برجسته کشوربرای اعتلای مفاهیم دینی و مذهبی قدردانی کرد.

دراین نشست مدیرشبکه قرآن و معارف و اعضای شورای معارف سیما حضور داشتند.