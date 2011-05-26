کمک مالی آمریکا برای گسترش طرح گنبد آهنین رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) این کمک مالی را به منظور تجهیز بیشتر سامانه دفاع موشکهای کوتاه برد رژیم صهیونیستی اختصاص داده است.

ژنرال "پاتریک اوریلی" از مقامات پنتاگون با اعلام این خبر به کمیته تخصیص بودجه کمیسیون دفاع سنای آمریکا گفت : ما در تهیه چهار سامانه دیگر به تل آویو کمک می کنیم. به گفته وی این کمک از محل 200 میلیون دلار بودجه اضافی که به درخواست اوباما به بودجه نظامی امسال افزوده شده، انجام می شود.

این سامانه شامل سیستم دفاع هوایی متحرک، رادار و موشکهای رهگیر بوده و هزینه طراحی و استقرار آن بیش از یک میلیارد یورو برآورد شده‌است.

رژیم صهیونیستی پس از تجربه شکست ارتش خود در مقابل رزمندگان بی ادعای حزب ‌الله لبنان به ‌طور جدی به فکر تقویت سیستم دفاع موشکی خود افتاده است. اسطوره شکست ناپذیری ارتش این رژیم در جنگ 33 روزه در برابر مقاومت لبنان درهم شکست.



این رژیم پیش از این سیستم دوربرد موسوم به پیکان را طراحی کرده‌ بود، اما بعد از جنگ لبنان، تصمیم گرفت که با سرمایه‌ گذاری سنگینی، سیستم گنبد آهنین را طراحی و تولید کند.

رژیم صهیونیستی از دو ماه پیش آزمایش این سامانه ضدموشکی را آغاز کرده و مدعی است که با کمک این سامانه در هفتم آوریل موفق شده با یک موشک شلیک شده از سوی غزه مقابله کند.