مصوبه جلوگیری از قطع برق واحدهای تولیدی بدهکار ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبات یکصد و هشتاد و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از سوی دبیر این ستاد ابلاغ شد.

براساس این مصوبه، آخرین وضعیت واحدهای تولیدی که با افزایش هزینه برق مصرفی مواجه هستند، در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد. در این جلسه، گزارش نمایندگان وزارت نیرو و اعضای ستاد درباره وضعیت این واحدها استماع و تصمیماتی در راستای حمایت از تولیدکنندگان اتخاذ شد.

در یکی از تصمیمات این جلسه آمده استد «وزارت نیرو بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تا تعیین تکلیف موضوع، از قطع برق واحدهای تولیدی بدهکار خودداری کند.»

این مصوبه در چارچوب اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شده است.