مدارس جدید با الگوی معماری اسلامی ساخته شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی در سیزدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان همدان اظهار داشت: فرهنگ اسلامی در جای جای امور از جمله شهر سازی و مدرسه سازی باید مورد توجه قرار گیرد.

موسوی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر رعایت الگوی معماری اسلامی در ساختمان سازی بیشتر به چشم می خورد، افزود: در ساخت مدارس جدید نیز برای نمازخانه و سالن ورزشی مکانی در نظر گرفته می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید ساختمانهای دولتی به ویژه مدارس روستاها و شهرها بر ضوابط معماری اسلامی احداث شوند، گفت: حضور خیران در امر مدرسه سازی توسعه عدالت آموزشی را محقق کرده است.

معاون عمرانی استاندار همدان همچنین از کمک 10 میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز برای مقاوم و بازسازی مدارس استان همدان در سال جاری خبر داد.

وی یادآور شد: با توجه به وجود مدارس فرسوده در روستاها هنوز برای ساخت مدرسه و نوسازی مدارس به ویژه در روستاها باید از کمک خیران استفاده کرد.

نماینده مردم فامنین و همدان در مجلس نیز در این جشنواره با تاکید بر اینکه خیران مدرسه ساز با کار خود در عصر انقلاب یکی از باورهای اعتقادی در میان جامعه را ترسیم کردند، گفت: خیران با فعالیت خود در عرصه مدرسه سازی نوعی از مشارکت در نظام را عهده دار شدند.