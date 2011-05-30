  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

معرفی 10 نفر اول مسابقات تجهیزات فناوری نانو/ توزیع کارنامه از فردا

معرفی 10 نفر اول مسابقات تجهیزات فناوری نانو/ توزیع کارنامه از فردا

اسامی 10 نفر اول آزمون تئوری مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو از سوی ستاد توسعه فناوری نانو اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون تئوری مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو 10 اردیبهشت ماه برگزار و 10 نفر برتر این دوره از رقابت ها معرفی شدند. اسامی سایر پذیرفته شدگان نیز به زودی اعلام خواهد شد.

کارنامه آزمون مرحله اول کلیه شرکت کنندگان در مسابقه تجهیزات، از فردا 10 خرداد ماه  بر روی پایگاه اینترنتی ستاد نانو قرار می گیرد.
 
اسامی 10 نفر اول این دوره از مسابقات:
1-قادر حسین زاده/ کارشناسی ارشد فناوری نانو/ دانشگاه کاشان
2-اسماعیل میرزائی/ کارشناسی ارشد فناوری نانو/ دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
3- علی احمدی/ دکتری تخصصی(Ph.D) مهندسی مواد/ پژوهشگاه مواد و انرژی
4-آرش  معروف/ کارشناسی ارشد فناوری نانو/ دانشگاه تربیت مدرس
5- محسن افسری ولایتی/ کارشناسی ارشد فناوری نانو/دانشگاه تربیت مدرس
6- عباس رستمی/ کارشناسی ارشد فناوری نانو/دانشگاه صنعتی شریف
7-محمود صمدپور/ دکتری تخصصی(Ph.D) فناوری نانو/دانشگاه صنعتی شریف 
8- رضا  رسولی/دکتری تخصصی(Ph.D) فیزیک/دانشگاه صنعتی شریف  
9- محمدرضا لقمان استرکی/ دکتری تخصصی(Ph.D) فناوری نانو/دانشگاه صنعتی اصفهان
10-زینب فرشته/دکتری تخصصی(Ph.D) مهندسی مواد/ دانشگاه صنعتی اصفهان
 
به گفته عماد احمدوند دبیر کارگروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو منتخبین مرحله اول این آزمون پس از گذراندن یک دوره یک هفته ای آموزشی در پارک فناوری پردیس در مرحله دوم این آزمون که مرحله عملی است، شرکت خواهند کرد.
کد مطلب 1324386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها