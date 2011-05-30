معرفی 10 نفر اول مسابقات تجهیزات فناوری نانو/ توزیع کارنامه از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون تئوری مسابقه ملی تجهیزات شناسایی فناوری نانو 10 اردیبهشت ماه برگزار و 10 نفر برتر این دوره از رقابت ها معرفی شدند. اسامی سایر پذیرفته شدگان نیز به زودی اعلام خواهد شد.

کارنامه آزمون مرحله اول کلیه شرکت کنندگان در مسابقه تجهیزات، از فردا 10 خرداد ماه بر روی پایگاه اینترنتی ستاد نانو قرار می گیرد.



اسامی 10 نفر اول این دوره از مسابقات:

1-قادر حسین زاده/ کارشناسی ارشد فناوری نانو/ دانشگاه کاشان

2-اسماعیل میرزائی/ کارشناسی ارشد فناوری نانو/ دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- علی احمدی/ دکتری تخصصی(Ph.D) مهندسی مواد/ پژوهشگاه مواد و انرژی

4-آرش معروف/ کارشناسی ارشد فناوری نانو/ دانشگاه تربیت مدرس

5- محسن افسری ولایتی/ کارشناسی ارشد فناوری نانو/دانشگاه تربیت مدرس

6- عباس رستمی/ کارشناسی ارشد فناوری نانو/دانشگاه صنعتی شریف

7-محمود صمدپور/ دکتری تخصصی(Ph.D) فناوری نانو/دانشگاه صنعتی شریف

8- رضا رسولی/دکتری تخصصی(Ph.D) فیزیک/دانشگاه صنعتی شریف

9- محمدرضا لقمان استرکی/ دکتری تخصصی(Ph.D) فناوری نانو/دانشگاه صنعتی اصفهان

10-زینب فرشته/دکتری تخصصی(Ph.D) مهندسی مواد/ دانشگاه صنعتی اصفهان

به گفته عماد احمدوند دبیر کارگروه ترویج ستاد توسعه فناوری نانو منتخبین مرحله اول این آزمون پس از گذراندن یک دوره یک هفته ای آموزشی در پارک فناوری پردیس در مرحله دوم این آزمون که مرحله عملی است، شرکت خواهند کرد.