حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه پس از اعلام حادثه، یک تیم عملیاتی از پایگاه شهدای شرکت نفت جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شد، اظهار داشت: نجاتگران پس از حضور در صحنه، فرد غرق‌شده را از آب خارج کردند و برای اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.

وی با بیان اینکه عوامل امدادی و اورژانس برای احیای فرد غرق‌شده تلاش کردند، تصریح کرد: متأسفانه این تلاش‌ها نتیجه‌بخش نبود و دختر ۱۶ ساله جان خود را از دست داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان در پایان با ابراز تأسف از این حادثه تلخ، خاطرنشان کرد: وجود استخرهای کشاورزی بدون حفاظ و رعایت نکردن نکات ایمنی، یکی از عوامل اصلی بروز چنین حوادثی است.

وی در پایان از عموم مردم به ویژه کشاورزان خواست تا نسبت به ایمن‌سازی استخرهای خود اقدام کنند تا دیگر شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.