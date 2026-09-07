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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

ترامپ: در انتخابات میان‌ دوره‌ای پیروز شده و آمریکا را نجات می‌دهیم!

ترامپ: در انتخابات میان‌ دوره‌ای پیروز شده و آمریکا را نجات می‌دهیم!

ترامپ بی‌توجه به نتایج نظرسنجی‌های منتشره که نشان‌دهنده افت شدید محبوبیت وی به دلیل تجاوز غیرقانونی و پرهزینه به ایران هستند، ادعا کرد: در انتخابات میان‌ دوره‌ای پیروز می‌شویم!

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهور آمریکا امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: روز کارگر بر همه مبارک؛ از جمله بر آن دیوانگان چپ افراطی، کمونیست‌ ها و «دموکرات‌ های احمق» که برای نابودی کشورمان دست به هر کاری می‌ زنند.

رئیس‌ جمهور آمریکا ادامه داد: این جماعت مجنون، پس از ۱۰ سال مبارزه، بالاخره باید اذعان کنند که رئیس‌ جمهور محبوب شما (یعنی من!) راه پیروزی را بلد است! آن‌ها باید تا الان دیگر از پا درآمده باشند، اما متأسفانه این‌طور نیست. آن‌ ها می‌ خواهند آخرین تلاششان را برای به تباهی کشاندن آمریکا بکنند، اما ما اجازه نخواهیم داد چنین اتفاقی بیفتد.

«دونالد ترامپ» بی توجه به نتایج تمامی نظرسنجی های منتشره که نشان دهنده افت شدید محبوبیت وی به دلیل تجاوز غیرقانونی و پرهزینه به ایران هستند، آرزوهایش را چنین ادعا کرد: ما در انتخابات میان‌ دوره‌ای با اقتدار پیروز خواهیم شد و آمریکا را نجات خواهیم داد!

کد مطلب 6940438

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    نظرات

    • کامران IR ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
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      برو گمشو شیطان کله زرد

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