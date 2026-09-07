به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در جریان دیدار با وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه لرستان در تولید محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزیان، اظهار داشت: رویکرد اصلی سازمان، حرکت از مدیریت مقطعی تولید به سمت برنامهریزی برای تولید پایدار و مستمر محصولات اساسی و راهبردی است؛ بهگونهای که تولیدکننده، مصرفکننده و زنجیره تأمین، همزمان موردتوجه قرار گیرند.
میزان سنزدگی مزارع گندم لرستان به کمتر از یک درصد رسید
وی افزود: در شرایط حساس کشور، استمرار تولید و تأمین کالاهای اساسی، حفظ ذخایر و ظرفیت تولیدی و جلوگیری از ایجاد وقفه در زنجیره تولید تا عرضه، از اولویتهای جدی سازمان جهاد کشاورزی استان بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولید محصول استراتژیک گندم در استان، اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت عوامل خسارتزای گیاهی را از نمونههای موفق مدیریت تولید عنوان کرد و گفت: با اجرای بهموقع و هدفمند عملیات مبارزه با آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز، میزان سنزدگی گندم تولیدی استان در زمان برداشت و تحویل به سیلوها به کمتر از یک درصد رسید.
ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروندههای حوزه اراضی
صیادی در ادامه، حفاظت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و صیانت از منابع ملی را از مأموریتهای حاکمیتی و اساسی سازمان جهاد کشاورزی برشمرد و بیان داشت: مدیریت امور اراضی با رویکرد پیشگیرانه و استفاده از ظرفیتهای قانونی، نظارتی و میدانی، موضوع حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از خردشدن و تخریب سرمایههای پایه بخش کشاورزی را با جدیت دنبال میکند.
وی تأکید کرد: اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، سرمایه بیننسلی کشور محسوب میشوند و صیانت از این سرمایهها صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه مستقیماً با امنیت غذایی، پایداری تولید و منافع نسلهای آینده ارتباط دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پروندههای حوزه اراضی، تثبیت مالکیت، رفع تداخلات و ساماندهی اراضی تأکید کرد و این اقدامات را از الزامات ایجاد امنیت حقوقی برای بهرهبرداران و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی دانست.
لزوم حمایت وزارت جهاد کشاورزی از پروژههای تأمین و انتقال آب
صیادی با اشاره به محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی، افزایش بهرهوری آب و ارتقای راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی را یکی از مهمترین اولویتهای سازمان عنوان کرد و گفت: توسعه سامانههای نوین آبیاری، تکمیل و بهسازی شبکههای انتقال و توزیع آب، توسعه ایستگاههای پمپاژ و اصلاح الگوی کشت، از مهمترین ابزارهای دستیابی به کشاورزی پایدار در استان است.
وی افزود: هدف صرفاً افزایش سطح زیر کشت نیست، بلکه باید به سمت افزایش تولید بهازای هر واحد آب مصرفی حرکت کنیم. در این رویکرد، انتخاب محصول متناسب با ظرفیت منابع آبوخاک، استفاده از فناوریهای نوین آبیاری و مدیریت مزرعه، نقش تعیینکنندهای در افزایش بهرهوری دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت استان در اجرای طرحهای آبی، خواستار تداوم حمایت وزارت جهاد کشاورزی از پروژههای تأمین و انتقال آب و تخصیص اعتبارات لازم برای توسعه سامانههای نوین آبیاری شد.
صیادی، توسعه کشت در محیطهای کنترلشده و گلخانهای را یکی دیگر از محورهای مهم تحول در بخش کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: توسعه گلخانهها علاوه بر افزایش بهرهوری آب و زمین، امکان مدیریت دقیقتر نهادهها، کنترل عوامل خسارتزا، افزایش عملکرد در واحد سطح و تولید محصول باکیفیت و قابلعرضه در بازارهای هدف را فراهم میکند.
نظر شما