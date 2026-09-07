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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰

فرماندار عسلویه: صیانت از حقوق کارگران در اولویت است

فرماندار عسلویه: صیانت از حقوق کارگران در اولویت است

بوشهر- فرماندار عسلویه گفت: حفظ آرامش، حمایت از تولید و صیانت از حقوق کارگران، سه اولویت اساسی و به‌ هم‌ پیوسته در مدیریت منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسلار عصر دوشنبه در نشست کمیسیون کارگری استان بوشهر به میزبانی شهرستان عسلویه با حضور دکتر جهانیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس کمیسیون کارگری استان، جمعی از مدیران کل استانی، فرماندار شهرستان کنگان، مدیران عامل شرکت‌ها و پیمانکاران و مسئولان شهرستانی ، با تأکید بر جایگاه راهبردی عسلویه در اقتصاد و صنعت کشور گفت: حفظ آرامش، حمایت از تولید و صیانت از حقوق کارگران، سه اولویت اساسی و به‌ هم‌ پیوسته در مدیریت منطقه است

فرماندار و رئیس کمیسیون کارگری شهرستان عسلویه، در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات کمیسیون کارگری در عسلویه اظهار کرد: حضور مدیران و مسئولان در این منطقه فرصت مناسبی برای شناخت نزدیک مسائل و مشکلات روزمره جامعه کارگری، شرکت‌ها و پیمانکاران و فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای حل این مسائل است.

فرماندار عسلویه با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه ویژه پارس در اقتصاد و تولید کشور اظهار کرد: کارگران و نیروهای انسانی، پایه اصلی گردش تولید و اقتصاد در عسلویه هستند و صیانت از حقوق، معیشت، رفاه و ایمنی آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی حفظ آرامش، حمایت از تولید و صیانت از حقوق کارگران را سه محور به‌ هم‌ پیوسته دانست و افزود: مطالبات کارگران باید به‌ موقع و از مسیر قانونی پیگیری شود تا از شکل‌گیری نارضایتی‌های انباشته جلوگیری شود.

فرماندار عسلویه همچنین با اشاره به شرایط دشوار اخیر، از مدیران شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی که برای جلوگیری از تعدیل نیرو تلاش کردند قدردانی کرد و گفت: در موضوع تعدیل نیرو، حفظ نیروهای بومی باید در اولویت قرار گیرد.

پاسالار کاهش برخی مزایا و خدمات رفاهی کارگران پس از محدودیت‌های ایجادشده در فعالیت شرکت‌ها را نیز از مسائل قابل بررسی دانست و خواستار تلاش شرکت‌ها برای رفع این دغدغه‌ها شد.

وی در پایان بر ضرورت تعامل و همکاری میان کارگران، کارفرمایان، مدیران صنایع و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: با همکاری همه مجموعه‌ها می‌توان ضمن حفظ آرامش منطقه، از اشتغال کارگران صیانت و زمینه استمرار تولید و فعالیت اقتصادی در عسلویه را فراهم کرد.

کد مطلب 6940344

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