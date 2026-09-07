فرماندار عسلویه: صیانت از حقوق کارگران در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسلار عصر دوشنبه در نشست کمیسیون کارگری استان بوشهر به میزبانی شهرستان عسلویه با حضور دکتر جهانیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس کمیسیون کارگری استان، جمعی از مدیران کل استانی، فرماندار شهرستان کنگان، مدیران عامل شرکتها و پیمانکاران و مسئولان شهرستانی ، با تأکید بر جایگاه راهبردی عسلویه در اقتصاد و صنعت کشور گفت: حفظ آرامش، حمایت از تولید و صیانت از حقوق کارگران، سه اولویت اساسی و به هم پیوسته در مدیریت منطقه است
فرماندار و رئیس کمیسیون کارگری شهرستان عسلویه، در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات کمیسیون کارگری در عسلویه اظهار کرد: حضور مدیران و مسئولان در این منطقه فرصت مناسبی برای شناخت نزدیک مسائل و مشکلات روزمره جامعه کارگری، شرکتها و پیمانکاران و فراهم کردن زمینه تصمیمگیری و سیاستگذاری برای حل این مسائل است.
فرماندار عسلویه با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه ویژه پارس در اقتصاد و تولید کشور اظهار کرد: کارگران و نیروهای انسانی، پایه اصلی گردش تولید و اقتصاد در عسلویه هستند و صیانت از حقوق، معیشت، رفاه و ایمنی آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی حفظ آرامش، حمایت از تولید و صیانت از حقوق کارگران را سه محور به هم پیوسته دانست و افزود: مطالبات کارگران باید به موقع و از مسیر قانونی پیگیری شود تا از شکلگیری نارضایتیهای انباشته جلوگیری شود.
فرماندار عسلویه همچنین با اشاره به شرایط دشوار اخیر، از مدیران شرکتها و هلدینگهایی که برای جلوگیری از تعدیل نیرو تلاش کردند قدردانی کرد و گفت: در موضوع تعدیل نیرو، حفظ نیروهای بومی باید در اولویت قرار گیرد.
پاسالار کاهش برخی مزایا و خدمات رفاهی کارگران پس از محدودیتهای ایجادشده در فعالیت شرکتها را نیز از مسائل قابل بررسی دانست و خواستار تلاش شرکتها برای رفع این دغدغهها شد.
وی در پایان بر ضرورت تعامل و همکاری میان کارگران، کارفرمایان، مدیران صنایع و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: با همکاری همه مجموعهها میتوان ضمن حفظ آرامش منطقه، از اشتغال کارگران صیانت و زمینه استمرار تولید و فعالیت اقتصادی در عسلویه را فراهم کرد.
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