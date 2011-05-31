افزایش شکایات مردمی از استعمال سیگار در محیط کار

به گزارش خبرگزاری مهر، محراب آقازاده با اعلام این مطلب افزود: در روزهای پایانی هفته بدون دخانیات آمار استخراج شده از سامانه مدیریت ارتباطات مردمی ستاد فوریتهای سلامت محیط و کار حکایت از افزایش میزان شکایات مردمی از استعمال دخانیات در حین کار نسبت به سال های گذشته دارد.

وی ادامه داد: از 334 خبر ثبت شده در این ستاد با موضوع استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تاکنون، 75 درصد(252 مورد) در سال 1389 ثبت شده است.

آقازاده خاطر نشان کرد: مقایسه آمار شکایات مردمی در فصول پاییز و زمستان سالهای 1388 و 1389 حکایت از رشد 40 شکایت در سال 1388 به 123 شکایت در فصول مشابه سال 1389 دارد که این موضوع نشان دهنده ارتقاء سطح آگاهی مردم از مضرات دخانیات و خواست عمومی برای اجرای کامل ماده 13 قانون (استعمال دخانیات در محیط اداری) جامع کنترل و مبارزه ملی با استعمال دخانیات است.