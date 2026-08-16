زورآوند: هوای کرمانشاه تا پایان هفته عمدتاً صاف است

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان کرمانشاه تا پایان هفته خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، هوای استان طی روزهای پیش‌رو عمدتاً صاف خواهد بود.

وی افزود: در برخی ساعات روز وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب تغییرات موقتی در شرایط جوی مناطق مختلف استان شود.

زورآوند با اشاره به روند تغییرات دمایی استان تصریح کرد: متوسط دمای هوا تا روز چهارشنبه به‌تدریج و با روندی آرام کاهش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: در دو روز پایانی هفته، دمای هوا به‌صورت نسبی افزایش خواهد داشت و شاهد تغییر مسیر روند دمایی استان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، تا پایان هفته پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و آسمان بیشتر مناطق کرمانشاه صاف خواهد بود.