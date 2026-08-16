  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

زورآوند: هوای کرمانشاه تا پایان هفته عمدتاً صاف است

زورآوند: هوای کرمانشاه تا پایان هفته عمدتاً صاف است

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از تداوم هوای غالباً صاف استان تا پایان هفته و کاهش تدریجی دما تا چهارشنبه خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان کرمانشاه تا پایان هفته خبر داد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، هوای استان طی روزهای پیش‌رو عمدتاً صاف خواهد بود.

وی افزود: در برخی ساعات روز وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب تغییرات موقتی در شرایط جوی مناطق مختلف استان شود.

زورآوند با اشاره به روند تغییرات دمایی استان تصریح کرد: متوسط دمای هوا تا روز چهارشنبه به‌تدریج و با روندی آرام کاهش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: در دو روز پایانی هفته، دمای هوا به‌صورت نسبی افزایش خواهد داشت و شاهد تغییر مسیر روند دمایی استان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، تا پایان هفته پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و آسمان بیشتر مناطق کرمانشاه صاف خواهد بود.

کد مطلب 6918213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه