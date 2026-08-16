به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه جلسه هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ریاست علی سروش، رئیس دانشگاه و با حضور اعضای هیئت‌رئیسه برگزار شد.

سروش در این نشست با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی دانشگاه، بر پیگیری مستمر موضوعات اولویت‌دار حوزه سلامت و تسریع در اجرای برنامه‌های در دست اقدام تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به نزدیک شدن هفته دولت، خواستار تسریع در تکمیل، تجهیز و آماده‌سازی پروژه‌های قابل افتتاح شد و آخرین وضعیت پروژه‌های بیمارستان شهید رئیسی و بیمارستان ثلاث باباجانی را مورد توجه قرار داد.

وی همچنین از تلاش‌های معاونت‌های بهداشتی و درمان دانشگاه قدردانی کرد و گفت: جایگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، حاصل تلاش، هماهنگی و پیگیری مجموعه دانشگاه است.

سروش بر ضرورت پیگیری جدی نهضت تکمیل خانه‌های بهداشت تأکید کرد و افزود: معاونت بهداشتی و مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها باید با استفاده از ظرفیت فرمانداران، موانع موجود را برطرف کرده و روند اجرای این پروژه‌ها را تسریع کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین خواستار پیگیری مستمر برای تحویل آمبولانس‌های اختصاص‌یافته به دانشگاه شد و گفت: تقویت ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی از اولویت‌های مهم حوزه سلامت است و باید روند تحویل این آمبولانس‌ها با جدیت دنبال شود.

وی در ادامه بر تداوم بازدیدهای میدانی معاونان دانشگاه از واحدهای تابعه تأکید کرد و افزود: این بازدیدها فرصت مناسبی برای بررسی مستقیم مسائل، شناسایی موانع و تسریع در رفع مشکلات واحدهای مختلف دانشگاه فراهم می‌کند.

در ادامه این نشست، اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند و سایر موضوعات جاری دانشگاه در حوزه‌های مختلف مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.