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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

بازدید ۷هزار نفر از مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی

بازدید ۷هزار نفر از مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی

اردبیل - مدیر پایگاه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی گفت: در دو روز آخر هفته قبل بیش از ۷هزار نفر از مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردین عینی امروز ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: در دو روز آخر هفته قبل و با توجه به ورود گسترده گردشگران به استان اردبیل، بیش از ۷ هزار نفر از مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی بازدید کردند.

مدیر پایگاه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی افزود: استقبال گردشگران از مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی در روز پنج‌شنبه ۲۲ مردادماه در بیشترین اندازه بود و همکاران ما در مجموعه نهایت تلاش خود را برای میزبانی شایسته از گردشگران انجام دادند.

او تاکید کرد: بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به عنوان یک اثر ثبت جهانی انتخاب اول بسیاری از گردشگران در مرکز شهر اردبیل است و سالانه ده‌ها هزار نفر از این مجموعه بازدید می‌کنند.

عینی ادامه داد: این مجموعه از بخش‌های مختلفی از جمله گنبد الله الله، آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، آرامگاه شاه اسماعیل، قندیل‌خانه، تالار چینی‌خانه، جنت سرا و سایر بخش‌ها به همراه موزه باستان‌شناسی و موزه صنایع‌دستی تشکیل شده و بازدیدکنندگان می‌توانند چند ساعت از سفر خود را در این مجموعه تاریخی سپری کنند.

کد مطلب 6917108

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      0 0
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      بسیار خوبه
    • نظامعلی طالشی IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      0 0
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      ارزش معنوی ونیز دیدن آثار تاریخی اردبیل ،در جلب گردشگر وافزایش درآمد شهر ونیز در آگاهی بخشی تا ریخ اردبیل برای گردشگران مفید بوده ،وسعی در شناساندن دیگر آثار تاریخی که کم نیست بشود

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