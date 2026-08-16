به گزارش خبرگزاری مهر، فردین عینی امروز ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ گفت: در دو روز آخر هفته قبل و با توجه به ورود گسترده گردشگران به استان اردبیل، بیش از ۷ هزار نفر از مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی بازدید کردند.

مدیر پایگاه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی افزود: استقبال گردشگران از مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی در روز پنج‌شنبه ۲۲ مردادماه در بیشترین اندازه بود و همکاران ما در مجموعه نهایت تلاش خود را برای میزبانی شایسته از گردشگران انجام دادند.

او تاکید کرد: بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به عنوان یک اثر ثبت جهانی انتخاب اول بسیاری از گردشگران در مرکز شهر اردبیل است و سالانه ده‌ها هزار نفر از این مجموعه بازدید می‌کنند.

عینی ادامه داد: این مجموعه از بخش‌های مختلفی از جمله گنبد الله الله، آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، آرامگاه شاه اسماعیل، قندیل‌خانه، تالار چینی‌خانه، جنت سرا و سایر بخش‌ها به همراه موزه باستان‌شناسی و موزه صنایع‌دستی تشکیل شده و بازدیدکنندگان می‌توانند چند ساعت از سفر خود را در این مجموعه تاریخی سپری کنند.