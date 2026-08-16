فرماندار قصرشیرین: اعتبارات عمرانی ۱۱۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی ظهر یکشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان قصرشیرین با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه اظهار کرد: امسال ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی شهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبارات از محل منابع استانی، نفت و گاز و اعتبارات متوازن تأمین شده و برای اجرای ۵۰ طرح عمرانی در بخش‌های مختلف شهرستان توزیع شده است.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به رشد اعتبارات عمرانی شهرستان گفت: میزان اعتبار قصرشیرین در سال گذشته ۴۹.۵ میلیارد تومان بود که امسال به ۱۱۶ میلیارد تومان افزایش یافته و این رشد با پیگیری مسئولان استانی و نماینده مردم منطقه در مجلس محقق شده است.

شفیعی ادامه داد: اعتبارات امسال برای اجرای طرح‌هایی در حوزه‌های آب و فاضلاب، راه، آبرسانی عشایر، کشاورزی و شیلات، طرح‌های هادی روستایی و مناسب‌سازی معابر شهری اختصاص پیدا کرده است.

وی بر ضرورت پیگیری جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات تأکید کرد و گفت: مدیران باید نسبت به سهم اعتباری شهرستان حساس باشند و برای تثبیت و جذب کامل منابع اختصاص‌یافته، موضوعات را از مدیران استانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری کنند.

فرماندار قصرشیرین همچنین تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار را از محورهای اصلی توزیع اعتبارات عنوان کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت بیشتری برای جذب و تخصیص کامل منابع تلاش کنند.

شفیعی با قدردانی از دستگاه‌هایی که با وجود محدودیت منابع برای اجرای طرح‌های ضروری شهرستان پای کار آمده‌اند، خاطرنشان کرد: اجرای شبکه فاضلاب پروژه ۷۲۹ واحدی نهضت ملی مسکن یکی از نمونه‌های این همکاری است که حدود هشت و نیم کیلومتر شبکه فاضلاب برای آن در حال اجراست.