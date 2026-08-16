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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

فرماندار قصرشیرین: اعتبارات عمرانی ۱۱۵ درصد افزایش یافت

فرماندار قصرشیرین: اعتبارات عمرانی ۱۱۵ درصد افزایش یافت

کرمانشاه - فرماندار قصرشیرین از اختصاص ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار عمرانی به این شهرستان در سال جاری خبر داد که ۱۱۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی ظهر یکشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان قصرشیرین با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه اظهار کرد: امسال ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی شهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبارات از محل منابع استانی، نفت و گاز و اعتبارات متوازن تأمین شده و برای اجرای ۵۰ طرح عمرانی در بخش‌های مختلف شهرستان توزیع شده است.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به رشد اعتبارات عمرانی شهرستان گفت: میزان اعتبار قصرشیرین در سال گذشته ۴۹.۵ میلیارد تومان بود که امسال به ۱۱۶ میلیارد تومان افزایش یافته و این رشد با پیگیری مسئولان استانی و نماینده مردم منطقه در مجلس محقق شده است.

شفیعی ادامه داد: اعتبارات امسال برای اجرای طرح‌هایی در حوزه‌های آب و فاضلاب، راه، آبرسانی عشایر، کشاورزی و شیلات، طرح‌های هادی روستایی و مناسب‌سازی معابر شهری اختصاص پیدا کرده است.

وی بر ضرورت پیگیری جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات تأکید کرد و گفت: مدیران باید نسبت به سهم اعتباری شهرستان حساس باشند و برای تثبیت و جذب کامل منابع اختصاص‌یافته، موضوعات را از مدیران استانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری کنند.

فرماندار قصرشیرین همچنین تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار را از محورهای اصلی توزیع اعتبارات عنوان کرد و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت بیشتری برای جذب و تخصیص کامل منابع تلاش کنند.

شفیعی با قدردانی از دستگاه‌هایی که با وجود محدودیت منابع برای اجرای طرح‌های ضروری شهرستان پای کار آمده‌اند، خاطرنشان کرد: اجرای شبکه فاضلاب پروژه ۷۲۹ واحدی نهضت ملی مسکن یکی از نمونه‌های این همکاری است که حدود هشت و نیم کیلومتر شبکه فاضلاب برای آن در حال اجراست.

کد مطلب 6918221

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