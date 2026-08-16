به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله ایلیات ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات آب گرمسار که در فرمانداری شهرستان برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین و مصرف آب، اظهار کرد: برای هشت شهرستان استان سمنان، هشت سند آب تدوین شده است.

وی افزود: در این اسناد موضوعاتی از جمله تأمین آب، ظرفیت‌ها و منابع موجود، چالش‌ها، مدیریت مصرف، سهم مصرف و نیازهای آبی شهرستان‌ها به‌صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به طرح‌های انتقال آب به‌عنوان یکی از راهکارهای تأمین آب مورد نیاز استان، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های این طرح‌ها، هزینه بسیار بالای اجرای آنها است.

ایلیات ادامه داد: در برخی شهرستان‌های استان منابع آبی وجود دارد، اما انتقال این منابع به مراکز شهرستان‌ها به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه اجرای کامل طرح‌های انتقال و تأمین آب مورد نیاز استان نیازمند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است، افزود: تأمین این میزان منابع مالی برای اجرای همه طرح‌های پیش‌بینی‌شده ضروری است.

معاون عمرانی استاندار سمنان همچنین درباره مسائل مرتبط با سد نمرود در شهرستان گرمسار، اظهار کرد: تعیین تکلیف روستای واقع در بستر سد نمرود یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان است و این موضوع از جمله موانع تکمیل طرح محسوب می‌شود.

ایلیات با بیان اینکه موضوع جابه‌جایی و تملک اراضی روستایی واقع در مسیر اجرای طرح در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: مطالبه مردم استان سمنان تسریع در روند اجرای این طرح و تعیین تکلیف مسائل مرتبط با آن است.