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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

معاون استاندار: تأمین آب سمنان ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد

معاون استاندار: تأمین آب سمنان ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد

گرمسار- معاون عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه طرح‌های تأمین آب استان نیازمند ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار است، گفت: هزینه بالای اجرای طرح‌های انتقال آب از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله ایلیات ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات آب گرمسار که در فرمانداری شهرستان برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین و مصرف آب، اظهار کرد: برای هشت شهرستان استان سمنان، هشت سند آب تدوین شده است.

وی افزود: در این اسناد موضوعاتی از جمله تأمین آب، ظرفیت‌ها و منابع موجود، چالش‌ها، مدیریت مصرف، سهم مصرف و نیازهای آبی شهرستان‌ها به‌صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار سمنان با اشاره به طرح‌های انتقال آب به‌عنوان یکی از راهکارهای تأمین آب مورد نیاز استان، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های این طرح‌ها، هزینه بسیار بالای اجرای آنها است.

ایلیات ادامه داد: در برخی شهرستان‌های استان منابع آبی وجود دارد، اما انتقال این منابع به مراکز شهرستان‌ها به اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه اجرای کامل طرح‌های انتقال و تأمین آب مورد نیاز استان نیازمند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است، افزود: تأمین این میزان منابع مالی برای اجرای همه طرح‌های پیش‌بینی‌شده ضروری است.

معاون عمرانی استاندار سمنان همچنین درباره مسائل مرتبط با سد نمرود در شهرستان گرمسار، اظهار کرد: تعیین تکلیف روستای واقع در بستر سد نمرود یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان است و این موضوع از جمله موانع تکمیل طرح محسوب می‌شود.

ایلیات با بیان اینکه موضوع جابه‌جایی و تملک اراضی روستایی واقع در مسیر اجرای طرح در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: مطالبه مردم استان سمنان تسریع در روند اجرای این طرح و تعیین تکلیف مسائل مرتبط با آن است.

کد مطلب 6918219

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