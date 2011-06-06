توقف یکسان سازی کدهای مخابراتی/ دستور دولت یا اختلاف با زیرساخت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه پیش از این گفته شده بود دولت هزینه‌های ناشی از حذف کدهای بین شهری استان تهران را جبران می کند اما مدیران مخابرات عنوان کرده اند که اجرای این طرح تا اطلاع ثانوی و به دستور حاکمیت به تاخیر افتاده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این زمینه گفته که با وجود آمادگی شرکت مخابرات استان تهران یکسان سازی پیش شماره های تلفن در این استان در انتظار تامین اعتبار از سوی معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است.

رضا تقی پور تاکید کرده که تاکنون چندین بار بودجه لازم برای یکسان سازی پیش شماره های تلفن در استان تهران تعیین شده اما مصوب نشده است.

توقف یکسان‌سازی کدهای مخابراتی با دستور وزیر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی تهران با دستور وزارت ارتباطات متوقف شده است، اعلام زمان اجرای این طرح را منوط به دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و به مهر گفت: از طرف وزارت ارتباطات دستور داده اند که این طرح فعلاً اجرا نشود و زمان اجرای آن را نیز اعلام نکرده اند.

صابر فیضی با بیان اینکه از لحاظ فنی آمادگی اجرای کامل این طرح وجود دارد ادامه داد: آغاز یکسان سازی کدهای مخابراتی باید از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شود و شرکت مخابرات در این زمینه صاحب اختیار نیست.



وی دلایل تعویق این طرح را مربوط به بدهی شرکت مخابرات به شرکت ارتباطات زیرساخت ندانست و گفت: موضوع هم کدی شماره های مخابراتی ارتباطی با این موضوع ندارد.

توقف یکسان‌سازی کدهای مخابراتی برای تامین اعتبار

در همین حال شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرده که طرح یکسان سازی کد های مخابراتی و تغییر پیش شماره های 795 هزار شماره تلفن ثابت شهرستان های استان تهران پس از اعلام آمادگی بخش حاکمیتی توسط شرکت مخابرات استان تهران اجرا می شود.

حجت الله فرزین مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران با بیان اینکه این استان همچنان به تعهدات فنی خود جهت اجرای پروژه عظیم همکدی شهرستان های استان تهران پایبند بوده و هم اکنون برای اجرای این طرح آمادگی کامل دارد، علت تعویق افتادن این طرح را تامین اعتبار از سوی بخش حاکمیتی اعلام کرد.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات استان تهران تنها مجری طرح است ادامه داد: وزارت ارتباطات بودجه لازم را از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری درخواست کرده است.

فرزین گفت: با توجه به آماده بودن بسترکار و تجهیزات فنی پس از اعلام بخش حاکمیتی، شرکت مخابرات استان تهران طی کوتاهترین مدت زمان طرح همکدی را اجرا می کند.

توقف یکسان‌سازی کدهای مخابراتی به دلیل عدم هماهنگی

به گزارش مهر، پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران از تاخیر اجرای طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی به دلیل عدم هماهنگی با یکی از مجموعه های ذیربط خبر داده و گفته بود که امور فنی و اجرایی این طرح به صورت کامل آماده است اما زمان اجرای آن فعلا مشخص نیست و تا زمانی که مجموعه مورد نظر آمادگی خود را اعلام نکند نمی توان در مورد زمان اجرای آن اطلاع رسانی کرد.



محمد روح اللهی با پیش بینی اینکه این هماهنگی ظرف چند روز انجام خواهد شد به مهر گفت: در این صورت شرکت مخابرات تهران آمادگی آن را دارد که تمامی 795 هزار شماره مشمول این طرح را همزمان تغییر دهد.



مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران از اعلام نام مجموعه ای که آمادگی خود را برای اجرای طرح تغییر پیش شماره های تهران اعلام نکرده خودداری کرد اما از آنجایی که همزمان با اعلام تاخیر اجرای طرح پیش شماره های مخابراتی، شرکت ارتباطات زیرساخت در اطلاعیه ای با اخطار به شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که در صورتی که این شرکت بدهی خود را با شرکت ارتباطات زیرساخت تسویه نکند، ارائه خدمات به مخابرات متوقف خواهد شد، احتمال می‌رفت دلیل تعویق اجرای این طرح، کشمکش مخابرات و زیرساخت برای تعیین تکلیف صورتحسابهای فی مابین باشد چرا که شرکت ارتباطات زیرساخت ارتباطات مربوط به اینترنت بین الملل، مکالمات بین استانی و مکالمات بین الملل مخابرات کشور را پشتیبانی می کند.

توقف یکسان‌سازی کدهای مخابراتی حتی با تامین اعتبار

این اظهارات در حالی بیان می شود که از زمان اعلام اجرای اولیه طرح، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که هزینه‌های ناشی از حذف کدهای بین شهری استان تهران را جبران می کند.

لطف الله سبوحی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه براساس درخواست مکرر مشترکان حومه شهر تهران و پیگیری نمایندگان مجلس و تصویب هیئت وزیران کدهای بین شهری شبکه تلفن ثابت در سطح استان تهران حذف می‌شود، گفت: با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران جبران کاهش درآمد ناشی از حذف این کدها را درخواست کرده رگولاتوری پرداخت این مبالغ را به شرکت مخابرات ایران متعهد شده براین اساس شرکت مخابرات ایران می‌تواند پس از حذف کدها و با ارائه اسناد معتبر هزینه‌های ناشی از اجرای این طرح را از رگولاتوری دریافت کند.

به گزارش مهر، قرار بود شرکت مخابرات ایران به تدریج کدهای بین شهری تلفن ثابت استانهای کشور را حذف کند تا مشترکان برای تماس بین شهری نیازی به شماره گیری همراه با "کد" نداشته باشند که البته گفته شده این طرح افزایش حدود 16 درصدی نرخ مکالمات را به همراه خواهد داشت.