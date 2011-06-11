به گزارش خبرنگار مهر، سهم علوم انسانی از آموزش عالی کشور در حال حاضر 45 درصد است. مسئولان معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هنگام صحبت درباره آمایش آموزش عالی اظهار می‌کنند که در وضعیت مطلوب باید سهم علوم انسانی در آموزش عالی کشور به 36 درصد کاهش پیدا کند.

رضا عامری مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی به تازگی در جمع معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و روسای دانشگاه‌های منتخب آمایش آموزش عالی در تشریح نظر معاونت آموزشی وزارت علوم راجع به کاهش سهم علوم‌انسانی در آموزش عالی کشور گفته است: "اکنون در برخی رشته‌های علوم انسانی کششی وجود ندارد و این رشته‌ها اشباع شده‌اند."

مسئولان وزارت علوم تا کنون راهکارهای عملیاتی برای کاهش سهم علوم انسانی از آموزش عالی کشور را اعلام نکرده‌اند اما به طور طبیعی می‌توان به کاهش تعداد دانشجویی که در حوزه علوم انسانی پذیرش می‌شوند و همچنین حذف برخی رشته‌های علوم انسانی به عنوان سناریوهای محتمل برای کاهش سهم علوم انسانی از آموزش عالی کشور اشاره کرد.

سعید قدیمی - مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه راهکارهای وزارت علوم برای کاهش سهم علوم انسانی از آموزش عالی کشور چیست، گفت: در وهله اول دنبال این هستیم که تمام رشته‌های دانشگاهی و بخصوص علوم انسانی را کارآمد کنیم. یعنی رشته‌های علوم انسانی را پاسخگوی نیاز جامعه کنیم و در نهایت بتوانیم سرفصل‌ها را با ارزش‌های پذیرفته شده همراه کنیم. این هدف اولیه وزارت علوم در برنامه پنجم توسعه است.

وی تأکید کرد: هیچ برنامه مدون و مشخصی برای افزایش یا کاهش رشته‌های علوم انسانی یا کاهش تعداد دانشجویان علوم‌انسانی نداریم بلکه برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده که رشته‌های علوم انسانی به روز شوند و سرفصل‌ها غنی و پاسخگوی نیاز جامعه شوند.

قدیمی در تبیین عدم تناسب نیروهای متخصص موجود در حوزه علوم انسانی با نیازهای جامعه گفت: امروز حدود 300 هزار دانشجوی رشته حقوق داریم اما وقتی کارشناس در حوزه حقوق نفت و انرژی می‌خواهیم تعداد کارشناسان‌مان کم است بنابراین باید برای تربیت نیرو در این گرایش رشته حقوق برنامه‌ریزی کنیم. بسیاری از رشته‌های حقوق نیز به همین شکل است. متخصصان امور شهری را در کلیه شهرهای بزرگ نیاز داریم و مسئله پسماند یکی از دغدغه‌های بزرگ شهرهای بزرگ در کشورمان است لذا برای این حوزه نیز باید نیروی متخصص تربیت کنیم.

مدیرکل امور آموزشی وزارت علوم از اقدام برای شناسایی رشته‌هایی که تعداد فارغ التحصیلان بیکار در آنها زیاد است خبر داد و به مهر گفت: عمدتاً در رشته‌های علوم انسانی مانند روانشناسی، علوم اجتماعی و حقوق تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار بیشتر هستند. البته آمار دقیق‌تری از فارغ‌التحصیلان بیکار یا افرادی که در رشته تحصیلی‌شان مشغول به کار نیستند را از مرکز آمار ایران کسب می‌کنیم.

وی افزود: بحث کاهش رشته‌ها و کاهش تعداد دانشجویان علوم انسانی به این معنا که امروز در رسانه‌ها مطرح شده است در وزارت علوم مطرح نیست بلکه به دنبال این هستیم که رشته‌های کارآمد و پاسخگوی نیاز جامعه را طراحی و راه‌اندازی کنیم تا بتوانیم ظرفیت‌های مازاد را به این سمت سوق دهیم.