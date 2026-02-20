سیاست دشمن ناامید کردن مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لایینی در خطبههای نماز جمعه با تبریک فرا رسیدن ماه رمضان ادامه داد: غذا، مال، نگاه، شنیدنیها و همه اعضا و جوارح انسان باید از حرام محفوظ باشد و روزهها به صورت کامل گرفته شود.
امامجمعه مرکز مازندران با تأکید بر اینکه برخی افراد بدون رعایت تقوا و کنترل اعضا روزه نمیگیرند، گفت: این عمل درست نیست.
آیتالله محمدی لایینی همچنین نقش خانمها، مادران، همسران و دختران را در تهیه افطار و سحری برای روزهداران بسیار ارزشمند دانست و آن را از بهترین عبادات در این ماه توصیف کرد و افزود: اگر روزهدار بدون عذر شرعی از کمک دریافت کند، حتی تهیه غذا یا چای برای او بدون عذر، گناه بزرگی به شمار میرود.
امامجمعه ساری با اشاره به نقش ماه رمضان در بهداشت روانی انسان گفت: این ماه آرامش، امید و ارتقای روح را برای انسان به ارمغان میآورد و همه مردم، اعم از مسافر، بیمار یا سالم، باید حرمت این ماه را رعایت کنند و از روزهخواری علنی خودداری نمایند.
وی بر توجه مسئولان به بازار و نرخها تأکید کرد و افزود: افزایش بیرویه قیمتها نباید رخ دهد تا فشار اقتصادی بر خانوادهها وارد نشود.
آیتالله محمدی لایینی با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از اسرا و مفقودین در روز سهشنبه سوم اسفند گفت: باید از این عزیزان تجلیل کرد، برای سلامتی آنان دعا نمود و رحمت الهی را برای درگذشتگان طلب کرد.
اجرای پویش ایران همدل
وی همچنین به پویش «ایران همدل» اشاره و توضیح داد که هدف آن کمک به نیازمندان، چه تحت پوشش نهادهای حمایتی و چه خارج از آن، است. همچنین مسجدها و نماز جمعهها به عنوان پایگاههای جمعآوری کمک، موظفند به آسیبدیدگان ناشی از اغتشاشات اخیر و نیازمندان رسیدگی کنند.
آیتالله محمدی لایینی با استناد به بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: سیاست دشمنان ایجاد یأس، ترس و ناامیدی در جامعه و حتی میان مسئولان است، اما روش و سنت خداوند امیدآفرینی، رحمت و مغفرت است.
وی تأکید کرد: اخلاق الهی شامل رحمت، دستگیری از محرومان، همدلی، محبت و امیدآفرینی است، در مقابل اخلاق دشمن که خشونت، ترساندن و ظلم است.
وی نمونههایی از رفتارهای دشمنان را در اغتشاشات و فتنهها بیان و افزود: دشمنان با آتشزدن، تخریب و ایجاد رعب، به دنبال ناامید کردن مردم هستند، اما خداوند راه رحم، حمایت از دیگران و ایجاد امید را به ما نشان داده است.
امامجمعه ساری خطاب به مردم و مسئولان گفت: باید به اقشار محروم، همسایگان، فامیلها و ارحام کمک کنیم و به مشکلات آنان رسیدگی کنیم. صدای مردم و نیازهایشان را بشنویم و فضای جامعه را با اخلاق الهی پر کنیم.
آیتالله محمدی لایینی در پایان تأکید کرد که ماه رمضان فرصتی برای تهذیب نفس، رعایت تقوا، حمایت از محرومان و ترویج اخلاق الهی است و همه باید با تقوا، اهتمام به امور معنوی و کمک به محرومان، فضای جامعه را به سوی رحمت و عدالت سوق دهند.
