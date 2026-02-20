اعرافی: وحدت و انسجام ملی سد راه تهدیدهای دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبههای نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس این شهر برگزار شد، با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: کرامت و جایگاه این ماه عظیم باید در همه عرصههای زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و حرمت آن در خانهها، مراکز تجاری، ادارات، کوی و برزن و تمامی فضاهای عمومی بیش از پیش پاس داشته شود، بهویژه در شهری مانند قم که از جایگاه دینی و معنوی ویژهای برخوردار است.
وی افزود: تعمیق بهرهمندی از ماه ضیافت الهی در گرو رونقبخشی به مساجد، تقویت نمازهای جماعت و شکوه هرچه بیشتر نمارهای جمعه این ماه است و برنامههایی که در مساجد، منازل و مراکز مختلف برگزار میشود باید با رویکرد معرفتافزایی، تربیت نسل جوان و تعمیق آموزههای دینی همراه باشد و از سطح ظواهر فراتر رود.
امام جمعه قم با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: امروز ایران اسلامی و جهان اسلام در موقعیتی حساس قرار دارند و ملت بزرگ ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، جلوهای کمنظیر از عظمت، همبستگی و قدرت خود را به نمایش گذاشت و این حضور پرشکوه پیام روشنی به دشمنان انقلاب و اسلام ارسال کرد و سرمایهای ارزشمند برای آینده کشور رقم زد.
وی ادامه داد: تاریخ اسلام و ایران سرشار از مقاطع سرنوشتسازی است که ملتها در آن یا با آگاهی و بیداری به پیروزی رسیدهاند یا در اثر غفلت و خطای محاسباتی متحمل خسارت شدهاند.
وی گفت: در صدر اسلام نیز نمونههایی از پیروزیهای بزرگ مانند بدر، خیبر و احزاب و در مقابل، رخدادهایی وجود دارد که جبهه حق به دلیل سستی یا ناهماهنگی دچار آسیب شد.
آیت الله اعرافی تصریح کرد: در تاریخ معاصر ایران نیز تجربههای گوناگونی پیشروی ماست، انقلاب اسلامی نقطه عطفی در بیداری ملت ایران بود و فروپاشی رژیم پهلوی، که نماد وابستگی، فساد و استبداد بود، از بزرگترین افتخارات ملت به شمار میرود.
امام جمعه قم افزود: دفاع مقدس هشتساله نیز برگ زرینی در تاریخ سیاسی کشور ثبت کرد و در مقاطع دیگر نیز هوشیاری مردم مانع خسارتهای سنگین شد.
وی گفت: در مقابل، در برخی برهههای تاریخی همچون برخی جنگهای گذشته یا حوادثی مانند کودتای ۲۸ مرداد، ضعف در آگاهی و انسجام ملی زمینهساز آسیب شد و این تجربهها نشان میدهد که در پیچهای تاریخی، بیداری و تحلیل درست از شرایط نقش تعیینکننده دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: امروز دشمنان با بهرهگیری از جنگ شناختی و عملیات پیچیده رسانهای در پی ایجاد خطا در محاسبات ملت ایران هستند و اگر جامعه در معرض این عملیات ادراکی دچار اشتباه شود، زمینه عقبماندگی و خسارت فراهم خواهد شد و شناخت دقیق دستاوردهای انقلاب اسلامی و جایگاه تاریخی ملت ایران یک ضرورت اساسی است.
وی با بیان اینکه نخستین عامل شکست ملتها خطای تحلیلی و فقدان آگاهی است، اظهار کرد: جامعهای که در محاسبات خود دچار اشتباه شود، در بزنگاههای حساس با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
اعرافی افزود: عامل دوم ضعف در همبستگی و انسجام اجتماعی است و هرگاه وحدت ملی آسیب ببیند، اقتدار کشور نیز تضعیف خواهد شد و انسجام عمومی شرط اساسی عبور از بحرانهاست.
وی ادامه داد: سستی در اراده و عزم ملی از دیگر عوامل شکست ملتهاست و اگر استعمارگران بتوانند اراده یک ملت را تضعیف کنند، آن جامعه در برابر فشارها آسیبپذیر خواهد شد و استواری در تصمیم و صبوری در مسیر حق، رمز پیروزی است.
امام جمعه قم گفت: ترس و اندوه در برابر دشمن نیز مانعی جدی بر سر راه پیشرفت است و جامعه مؤمن باید با شجاعت و اعتماد به وعدههای الهی در میدان حاضر باشد و از تهدیدها هراس نداشته باشد.
وی افزود: فقدان آمادگی دفاعی و ضعف در توان بازدارندگی نیز از جمله عواملی است که میتواند خطرآفرین باشد و هر ملتی که اقتدار دفاعی خود را حفظ کند، امنیت و استقلالش را تضمین خواهد کرد.
اعرافی تصریح کرد: دوری از محور فرماندهی و تضعیف پیوند با رهبری حکیم و هوشمند انقلاب اسلامی نیز آسیبی جدی محسوب میشود و تبعیت از این محور، جامعه را در مسیر صحیح حرکت نگه میدارد.
وی با تأکید بر نقش ایمان در پیروزی ملتها بیان کرد: اعتماد به امدادهای الهی، تقویت باور دینی و استقامت در راه خدا از ارکان اصلی موفقیت است و جامعهای که ایمان و توکل را در خود تقویت کند، در برابر فشارها پایدار خواهد ماند.
امام جمعه قم در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت، اراده استوار، شجاعت، آمادگی دفاعی و تبعیت از رهبری، هرگز در برابر دشمنان استقلال و آزادی خود سر تسلیم فرود نخواهد آورد و مسیر مقاومت در ایران و جهان اسلام با صلابت ادامه خواهد یافت.
