اجباری شدن واحد درسی فرهنگ و تمدن اسلامی در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، صدوسومین جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به ریاست دکتر علی‌اکبر ولایتی برگزار شد و مقرر شد، همایش فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با موضوع "تاریخ پزشکی" در اوایل اردیبهشت سال 91 با انتشار تمبر یادبود این همایش برگزار شود.

در این جلسه همچنین پیشنهادهای اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص "پیوست فرهنگی" برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.

در ادامه این جلسه مقرر شد پیگیری های لازم برای تدریس اجباری واحد درسی فرهنگ و تمدن اسلامی از سوی وزارت علوم انجام شود.