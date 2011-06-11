صنعتگران صنایع دستی ایلام در 25 رشته آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بختیاری در این ارتباط اظهار داشت: در سال 89، یک‌ هزار و 456 کارت شناسایی صنعتگری برای هنرجویان استان ایلام صادر شده است.

وی بیان داشت: از ابتدای سال 90 تاکنون 243 هنرجوی صنایع‌دستی و هنرهای‌سنتی در استان ایلام کارت شناسایی صنعتگری دریافت کردند.

این مسئول با اشاره به ساماندهی هشت هزار صنعتگر ایلامی، گفت: این تعداد صنعتگر در 25 رشته صنایع‌دستی نظیر گلیم ساده، گلیم نقش‌برجسته، جاجیم‌بافی، طراحی‌سنتی، سفال، معرق، نمدمالی، سرمه‌دوزی، حصیربافی، قلاب‌بافی، احرام‌بافی، بافت سیاه چادر و تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی فعالیت دارند.



وی با بیان اینکه در حال حاضر 71 کارگاه عمومی و 23 کارگاه خصوصی فعال در استان وجود دارد، گفت: گلیم نقش‌برجسته مهمترین صنعت دستی استان ایلام محسوب می‌شود که بیش از 50 درصد صنعتگران استان در این رشته فعالیت دارند.



سرپرست معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی استان ایلام گفت: با توجه به آمار موجود، در حال حاضر در تمام مناطق شهری و روستایی استان ایلام صنایع‌دستی و هنرهای‌سنتی تولید می‌شود.



بختیاری فرش و انواع زیراندازها را جزو مهم‌ترین رشته‌های صنایع‌دستی معرفی کرد و گفت: این محصولات دارای بیشترین میزان صادرات به بازارهای جهانی است.