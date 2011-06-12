احکام فقهی اینترنت و چت بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول ستاد ترویج احکام ظهر یکشنبه در این نشست با اشاره به استفاده فراوان از اینترنت در عصر کنونی، عنوان کرد: تغییر زمان باعث تغییر احکام فقه نمی‌شود بلکه آنچه تغییر می‌کند، موضوعات فقه است.



حجت‌الاسلام محمد حسین فلاح‌ زاده اظهار داشت: عالم دینی باید احکام دینی را به خوبی بداند و از موضوع پرسشهای مطرح‌شده آگاه باشد، برخی افراد به دلیل این که موضوعات را نمی‌شناسند یا قدرت تطبیق ندارند، نمی‌توانند به پرسشها پاسخ دهند.



وی با بیان اینکه یکی از ضرورت‌های پاسخگویی به سئوالات دینی، همگامی با زمان در شناخت موضوعات است، افزود: همه موضوعاتی که به نحوی مرتبط با کارهای مکلفان است، حکمی شرعی دارد بنابراین باید حکمش مشخص شود.



پرسش فقهی بدون پاسخ نداریم



مسئول ستاد ترویج احکام عنوان کرد: امروزه، هیچ پرسش فقهی بدون پاسخ نیست و اگر حوزه‌های علمیه احکام را به خوبی بشناسند و موضوعات را با احکام تطبیق دهند، می‌توانند به پرسش‌های فقهی پاسخ گویند.



وی، با بیان نمونه‌هایی از مسائل فقهی امروزی و تطبیق آن با مسائل گذشته، اظهار کرد: اینترنت و چت، مانند موبایل، از ابزارهای ارتباطی هستند؛ بنابراین، اگر احکام چت گفته شد، احکام اینترنت و موبایل نیز مشخص می‌شود.



فلاح‌زاده با اشاره به ارتباط ذهنی، نوشتاری، گفتاری، دیداری و بدنی تصریح کرد: اگر می‌خواهید مسئله‌ای را بررسی کنید باید آن را تقسیم‌بندی کنید، به این معنا که مشخص شود کدام بخش حرام و کدام بخش حلال است، رابطه ذهنی، با قصد لذت و همراه با تحریک شهوت حرام است.



حجت‌الاسلام فلاح‌زاده افزود: اگر مطالب مکتوب و گفتار حرام و تحریک‌کننده نباشد و مفسده نداشته باشد، جایز است بنابراین، کارهای حرام از قبیل دروغ، تهمت و تحریک شهوت، در اینترنت مانند گفتار و نوشتار حرام است.



حکم دیدن فیلم و عکس نامحرم



وی افزود: از روش‌های ارتباط دیداری، دیدن فیلم، عکس و شخص نامحرم است، نگاه به تصویر باحجاب، بدون قصد لذت و مفسده اشکال ندارد، دربارۀ غیرمسلمان بدون حجاب، اگر قصد لذت نباشد، اشکال ندارد.



مسئول ستاد ترویج احکام افزود: ولی نگاه کردن به عکس بد‌حجاب یا بی‌حجاب فرد مسلمانی که او را می‌شناسیم، مانند نگاه کردن به خود نامحرم حرام است در صورتی که مسلمان باشد و نشناسیم، نگاه کردن بدون قصد لذت اشکال ندارد.



وی تأکید کرد: نگاه کردن به فیلم، مانند نگاه کردن به عکس است، البته فیلمی که پخش زنده است با عکس و سایر فیلم‌ها تفاوت دارد؛ برخی از مراجع، بنا بر احتیاط واجب، نگاه کردن به فیلم زنده را همانند نگاه کردن به عکس دانسته‌اند.