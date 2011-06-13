84 تالاب با اهمیت بین المللی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو اشرفی زاده بعد از ظهر دوشنبه در کارگاه فنی بررسی مسائل زیست محیطی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و تالابهای استان، اظهارداشت: 42 نوع تالاب در دنیا تعریف شده که در کشور ایران 41 نوع از آن وجود دارد .

وی با بیان اینکه تالابها ساحلی، دریایی، رودخانه ای، دریاچه ای و حاشیه ای در کشور ما وجود دارد، اظهارداشت: تالاب ساحلی جنگلهای مانگرو در سواحل شمال خلیج فارس و عمان و تالاب دریایی سخره های مرجانی جزایر جنوب کشور از مهمترین تالابهای کشور بشمار می روند.

مدیر تالابهای کشور گفت: تغذیه مصنوعی منابع آب زیر زمینی، ذخیره جریان سیلابهای فصلی و کاهش سیلاب، حفاظت سواحل و زیستگاه و منبع غذایی موجودات زنده آبی، خاکی، پرندگان از مهمترین فواید تالابها می توان یاد کرد .

اشرفی زاده متنوع بودن تالابها را از نظر شکل، اندازه، فصلی و یا دائمی، عمق، شور یا غیر شور بودن، طبیعی و یا حاصل دست بشر بودن از ویژگی های آن دانست و افزود: تالابها از نظر ملی حائز اهمیت هستند و تعیین حد بستر و حریم تالابها از اولین اقدامات اساسی جهت حفاظت از آنها محسوب می شود .

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: رعایت الزامات زیست محیطی و اکولوژی از اجزای جدایی ناپذیر چرخه مدیریت منابع آب هر کشور است.

حسین باشی زادگان افزود: امروز آب به عنوان یکی از کلیدی ترین اجزای اکوسیستم نقش مهمی را در بسیاری از چرخه های زیستی و غیر زیستی ایفا می کند .