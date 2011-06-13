  1. استانها
84 تالاب با اهمیت بین المللی در کشور وجود دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر تالابهای کشور گفت: هم اکنون بیش از یک هزار تالاب در کشور وجود دارد که از این تعداد 84 تالاب با اهمیت بین المللی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو اشرفی زاده بعد از ظهر دوشنبه در کارگاه فنی بررسی مسائل زیست محیطی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و تالابهای استان، اظهارداشت: 42 نوع تالاب در دنیا تعریف شده که در کشور ایران 41 نوع از آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه تالابها ساحلی، دریایی، رودخانه ای، دریاچه ای و حاشیه ای در کشور ما وجود دارد، اظهارداشت: تالاب ساحلی جنگلهای مانگرو در سواحل شمال خلیج فارس و عمان و تالاب دریایی سخره های مرجانی جزایر جنوب کشور از مهمترین تالابهای کشور بشمار می روند.

مدیر تالابهای کشور گفت: تغذیه مصنوعی منابع آب زیر زمینی، ذخیره جریان سیلابهای فصلی و کاهش سیلاب، حفاظت سواحل و زیستگاه و منبع غذایی موجودات زنده آبی، خاکی، پرندگان از مهمترین فواید تالابها می توان یاد کرد.

اشرفی زاده متنوع بودن تالابها را از نظر شکل، اندازه، فصلی و یا دائمی، عمق، شور یا غیر شور بودن، طبیعی و یا حاصل دست بشر بودن از ویژگی های آن دانست و افزود: تالابها از نظر ملی حائز اهمیت هستند و تعیین حد بستر و حریم تالابها از اولین اقدامات اساسی جهت حفاظت از آنها محسوب می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: رعایت الزامات زیست محیطی و اکولوژی از اجزای جدایی ناپذیر چرخه مدیریت منابع آب هر کشور است.

حسین باشی زادگان افزود: امروز آب به عنوان یکی از کلیدی ترین اجزای اکوسیستم نقش مهمی را در بسیاری از چرخه های زیستی و غیر زیستی ایفا می کند.

وی افزود: تالابها به لحاظ نقش موثری که در فعالیتهای اقتصادی منطقه و تاثیر گذاری بر شرایط زیست محیطی دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

