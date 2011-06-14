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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

آثار فاخر در شبکه قرآن تهیه شود

معاون سیما در بازدید از محل تولید مجموعه نمایشی "سرگشته" بر تولید آثار فاخر دینی در شبکه قرآن و معارف سیما تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، معاون سیما با اشاره به رویکرد معاونت سیما برای تولید مجموعه نمایشی در شبکه قرآن و آموزش در کنار دیگر شبکه‌های سیما تاکید کرد. وی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف محل تولید مجموعه نمایشی "سرگشته" با عوامل تولید، کارگردان، تهیه‌کننده و بازیگران این مجموعه گفتگو کرد.

مجموعه نمایشی "سرگشته" به کارگردانی محمدحسین حقیقی و مشاوره دکتر محمدحسین رجبی دوانی با مضمون تاریخی و مذهبی روایت سرگذشت زندگی عبیداله ‌بن ‌حر جعفی است که به ندای حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) لبیک نگفت و تا آخر عمر زندگی گرفتار ندامت و پشیمانی شد و با آزردگی خاطر از دنیا رفت.

او اولین زائر مزار مطهر امام حسین (ع) است. به دلیل درس‌ها و عبرت‌هایی که زندگی او دارد، این مجموعه نمایشی قرار است در ایام ماه محرم سال 90 در 10 قسمت 45 دقیقه‌ای از شبکه قرآن و معارف سیما پخش شود. مجموعه نمایشی "سرگشته" در شهرک سینمایی مختار در احمدآباد مستوفی تصویر برداری می‌شود.

علی دارابی معاون سیما و حسن تقدس نژاد معاون اداری و مالی و جمعی از مدیران رسانه  از لوکیشن‌های مختار بازدید کردند، معاون سیما گفت: رسانه ملی در پی آن است که با حمایت دولت محترم بتواند شهرک بزرگ سینمایی - تلویزیونی احداث کند.

کد مطلب 1335134

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