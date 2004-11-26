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۶ آذر ۱۳۸۳، ۱۰:۲۳

در نخستين مسابقه كميكار ايران

علم و صنعت و اميركبير به مقام قهرماني دست يافتند

در نخستين مسابقه كميكار ايران (Chem-E-car) كه با حضور بيش از 50 تيم از دانشگاه هاي مختلف كشور در دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد، تيم هاي علم و صنعت ايران (ايرانول) و اميركبير 1 به طور مشترك به مقام قهرماني دست يافتند.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين مسابقه كه با هدف ارتباط نزديك تر دانشگاه و صنعت، ايجاد انگيزه، خود باوري، نشاط تحصيلي، ارزيابي خلاقيت و ابتكار عمل تيم هاي دانشجويي، توجه بيشتر دانشكده هاي مهندسي شيمي به آموزش هاي كاربردي برگزار مي شود، با برتري تيم هاي علم و صنعت و اميركبير به پايان رسيد.

اين مسابقه با موضوع ساخت ماشيني كه نيروي محركه آن توسط انجام يك واكنش شيميايي تامين شود برگزار شد. در اين مسابقه دانشجويان ماشين هايي را در ابعاد 32 در 20 در 12 سانتيمتر طراحي كرده اند كه با مكانيزم شيميايي خاص حركت مي كرد. اين ماشين هاي كوچك 300 سي سي آب را مي بايست در مسافتي به طول 20 متر را حمل مي كردند. تيمي كه با كمترين خطا نزديك ترين فاصله را با 20 متر داشت به عنوان تيم برنده انتخاب مي شد.

در نهايت در اين مسابقات تيم اميركبير با 3/20 متر، علم و صنعت با 47/20 متر، دانشگاه تهران با 15/19 متر و دانشگاه كاشان با 79/21 متر به مقام هاي اول تا چهارم دست يافتند. در حالي كه تيم علم و صنعت از نظر مسافتي تيم دوم شده بود در روز اهداي جوايز به عنوان تيم قهرمان به طور مشترك با اميركبير معرفي شد!

اين مسابقه در سالن حجاب دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار شد. شركت ايرانول، ايران خودرو، سازمان بهينه سازي مصرف سوخت حاميان اين مسابقه بودند.

کد مطلب 133664

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