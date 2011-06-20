به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد سعیدی صبح دوشنبه در دیدار مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم که در آستانه اول تیرماه سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی انجام شد، اظهار داشت: فعالیتهای موثر سازمان تبلیغات اسلامی از نظر ارزش و تأثیر کمتر از پرتاب ماهواره به فضا نیست.
وی خطاب به مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: گرچه پرتاب ماهواره هم یک کار فرهنگی است ولی فعالیتهای شما با ارزش و خیرکننده است.
امام جمعه قم تصریح کرد: در جمهوری اسلامی به برکت انقلاب اسلامی، تلاشهای مجاهدانه امام خمینی(ره)، مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری و خون شهدا و تلاش ایثارگران، کارها چنان شگرف پیشرفت میکنند که حتی قابل شمارش نیستند.
حجتالاسلام سعیدی با بیان اینکه دو طایفه هستند که میدانند شما چه کار میکنید، اظهار داشت: بعد نخست از نظر معنوی است که وجود مبارک اهل بیت(ع) و امام زمان(عج) و مقام معظم رهبری از فعالیتهای فرهنگی تبلیغی شما آگاهند و دسته دوم دشمنان هستند که فعالیتهای شما، آنها را عصبانی کرده است.
تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) خطاب به مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی گفت: دشمنان آنقدر از دست شما عصبانی هستند که نمیدانند چه کار کنند.
وی اضافه کرد: فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی متناسب با زمان انجام میشود و بسیاری از توطئههای دشمنان با این فعالیتها خنثی میشود.
حجتالاسلام سعیدی، سازمان تبلیغات اسلامی را به لحاظ فعالیت نیروهای خدمتگزار، جزو استثناییترین نهادهای کشور برشمرد.
منبر را حفظ کنید
تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در بخش دیگری از سخنان خود، منبر را یکی از موفقترین ابزارهای تبلیغ دین برشمرد و تاکید کرد: منبر از ابزاری است که از صدر اسلام تاکنون تاثیرگذاری داشته و دارد.
حجتالاسلام سعیدی با بیان اینکه مردم با منبر خو گرفتهاند، تصریح کرد: منبر یکی از اصیلترین ابزار تبلیغی است و باید حفظ شود.
وی افزود: حذف ابزار تبلیغی منبر باید زمانی باشد که انسان احساس کند این ابزار دیگر کارآیی ندارد و ضد تبلیغ است.
امام جمعه قم با تقدیر از سازمان تبلیغات اسلامی قم در زمینه رونقبخشی به منبر و همچنین اجرای نمایشهای مذهبی گفت: پردهخوانی یکی از هنرهای جذابی است که باید به شکل جدید و به دور از خرافات احیا شود.
لزوم بهرهگیری از تاریخ برای انتقال پیام
حجتالاسلام سعیدی با اشاره به اهمیت غنیبودن محتوای تبلیغی، اظهار داشت: مقوله محتوا در عرصه تبلیغ دین بسیار حائز اهمیت است و اگر از محتوا عقب بمانیم، هر چه از فعالیتهای تبلیغی بگذرد فایدهای نخواهد داشت.
تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) با تاکید بر لزوم بهرهگیری از عنصر تاریخ در فعالیتهای فرهنگی تبلیغی، اظهار داشت: خدای سبحان از اول تا آخر قرآن کریم به عنصر تاریخ برای ابلاغ پیام عنایت دارد و اگر این عنصر در فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی برجسته شود تاثیر زیادی خواهد داشت.
وی اضافه کرد: مردم تاریخ را دوست دارند، چون هم با گذشته ارتباط برقرار میکنند و هم جایگاه جدیدشان را میشناسند.
محتوای تبلیغی آلوده نباشد
حجتالاسلام سعیدی در توصیهای به مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: محتوای تبلیغی را از هر چیزی که با شائبهها آلوده میکند، حفظ کنید.
امام جمعه قم، شوق و اراده و عزم را در موفقیت تبلیغ دین مهم دانست و تاکید کرد: بحمدلله این ویژگی در سازمان تبلیغات اسلامی وجود دارد و این روحیه که انسان با اراده قوی و اخلاص برای خدا کار کند بسیار مهم است.
وی یادآور شد: گرچه انسان ناچار است از طریق شغل و سمتی که دارد درآمدی کسب کند، اما نباید سمتها را به عنوان شغل نگاه کنیم.
حجتالاسلام سعیدی با تقدیر از فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اظهار داشت: خدای سبحان دینش را به برکت زحمات و تلاشهای شما حفظ کرده است و وجود مبارک امام زمان(عج) خوشحال میشوند که دین جدشان از طریق شما حفظ شود.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه قم با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی، فعالیتهای این سازمان را با ارزش و موجب عصبانیت دشمن توصیف کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد سعیدی صبح دوشنبه در دیدار مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی استان قم که در آستانه اول تیرماه سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی انجام شد، اظهار داشت: فعالیتهای موثر سازمان تبلیغات اسلامی از نظر ارزش و تأثیر کمتر از پرتاب ماهواره به فضا نیست.
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