یزدانی:مشارکت خیرین ضرورت توسعه خدمات سلامت در کاشمر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد یزدانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حوزه سلامت به صورت ۲۴ ساعته به مردم خدمترسانی میکند و توسعه امکانات این حوزه، مستقیماً با سلامت، آرامش و امید بیماران ارتباط دارد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر افزود: اگر خدمتی در شهرستان ارائه نشود، بیماران مجبورند برای دریافت خدمات درمانی مسافتهای طولانی را طی کنند و علاوه بر خطرات جادهای، هزینههای سنگینی نیز متحمل شوند؛ بنابراین هر اقدامی برای ایجاد خدمات درمانی در داخل شهرستان، کمک بزرگی به مردم منطقه است.
وی با اشاره به اقدامات خیرین سلامت در سالهای گذشته گفت: احداث و تجهیز بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان مدرس و همچنین پیگیری برای استقرار دستگاه MRI از جمله نمونههایی است که با مشارکت خیرین و همکاری مسئولان و رسانهها به نتیجه رسیده است.
یزدانی با بیان اینکه برخی خیرین حتی خانهها و اماکن تجاری خود را به حوزه سلامت اهدا کردهاند، تصریح کرد: اگر این اقدامات صرفاً از مسیر اعتبارات دولتی دنبال میشد، بسیاری از امکانات امروز در شهرستان وجود نداشت.
رئیس دانشکده علوم پزشکی کاشمر یکی از مهمترین برنامههای اخیر حوزه سلامت شهرستان را راهاندازی دومین دستگاه سیتیاسکن عنوان کرد و گفت: موافقت اصولی این دستگاه صادر شده و با همکاری آستان قدس رضوی قرارداد آن نیز منعقد شده است.
وی افزود: دستگاه آماده انتقال به شهرستان است و تلاش میکنیم تا مهرماه این اقدام عملیاتی شود، اما برای نصب و راهاندازی آن به تجهیزاتی از جمله UPS، درهای سربی و سایر زیرساختهای فنی نیاز داریم.
یزدانی میزان اعتبار مورد نیاز برای آمادهسازی و راهاندازی سیتیاسکن جدید را حدود ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و از خیرین خواست برای تأمین این هزینه مشارکت کنند.
نظر شما