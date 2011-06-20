نگاه دینی و متعهدانه به هنر، ویژگی شاخص شهیدآوینی بود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی طاهرفر مدرس، منتقد و کارگردان سینما ظهر دوشنبه در جلسه پایانی دوره آموزشی نقد فیلم ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد استان که با موضوع «مروری بر ادبیات شهید آوینی در نقد فیلم» برگزار شد، گفت: اگر ادعا داریم که انقلاب اسلامی، انقلابی فرهنگی است، پس اقتضا می کند که در حوزه فرهنگ و هنر، برنامه ریزی و سرمایه گذاری ویژه ای صورت گیرد.

وی افزود: از دیدگاه امام خمینی (ره)، هنر همان دمیدن روح تعهد در کالبد انسان است، بنابراین هنری را که خالی از تعهد باشد، نمی توان هنر انقلاب و هنر دینی برشمرد.

وی با بیان اینکه بعد از گذشت 32 سال از عمر انقلاب، هنوز به آن هنر متعهد و انقلابی، به ویژه در عرصه سینما دست نیافته ایم، یاد آور شد: اگر اندیشمندانی چون مرتضی آوینی زنده بودند، به طور قطع، امروز شاهد تحولات وسیعی در حوزه فرهنگ، هنر و فیلم بودیم.

این منتقد سینما، ویژگی شاخص شهیدآوینی را نگاه دینی و متعهدانه به هنر و مسایل اجتماعی خواند و اظهار داشت: امروز در عرصه هنر، محتاج آوینی ها هستیم که باید با تمامی ابعاد خویش عرضه شود.

این عضو فعال کانون فرهنگی هنری امام صادق تبریز، از برگزاری کارگاه آموزشی نقد فیلم از سوی دبیرخانه نظارت بر کانون های فرهنگی هنری استان را حرکتی مبارک خواند و ادامه داد: زمانی، فعالیت کانون های فرهنگی هنری مساجد، محدود به کتابخوانی، قرآنی و امور اردویی بود اما امروز شاهد ورود این مراکز به حوزه های تخصصی هنر و برگزاری دوره های تخصصی هنری به ویژه فیلم و سینما هستیم.

طاهرفر آشنایی و اشراف جوان مسجدی به هنر سینما و نقد فیلم را امری بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: وظیفه و رسالت امروز هنرمندان مسجدی، نگاه موشکافانه به فیلم های سینمایی، یافتن لایه ها و زوایای پنهان آن و آگاهی بخشی به عموم در این زمینه است.

در ادامه این کلاس آموزشی، نقدهای شهید آوینی درباره برخی از فیلم های سینمایی نظیر «مادر» مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در آخرین روز این دوره آموزشی، کارگاه آشنایی با شیوه های مرسوم نقد نیز توسط استاد حسین پورستار برگزار شد.