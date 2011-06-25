راه اندازی گمرک پیام امکان دریافت آمار صادراتی را فراهم کرد

غلامرضا رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گمرک فرودگاه پیام به عنوان پایلوت اطلاعاتی و آمار صادراتی استان از آغاز اریبهشت ماه سال جاری ، امکان دریافت اطلاعات را فراهم آورده است.
قائم مقام سازمان و معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان البرز ادامه داد: به کمک این امر ما می توانیم در پایان سال به صورت واقعی مقام صادراتی استان را در حوزه صادرات در سطح کشور به دست آوریم.
وی در همین راستا افزود: درسال 89 دو شرکت زرباف فر فعال در حوزه صنایع دستی و گلیم و زر ماکارون در صنایع غذایی موفق شدند به نشان صادر کننده نمونه ملی در سطح کشور دست یابند.
رکنی از برنامه ریزی جهت پرداخت جوایز صادراتی به صادر کنندگان برتردر استان البرزطی سال 90در قالب ارائه تسهیلات بر اساس آمار صادراتی به دست آمده از گمرک پیام خبر داد.
این مسئول اضافه کرد: این امر در صورت تامین اعتبار و بودجه ازسوی سازمان توسعه تجارت ایران انجام می شود.
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