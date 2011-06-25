راه اندازی گمرک پیام امکان دریافت آمار صادراتی را فراهم کرد

غلامرضا رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گمرک فرودگاه پیام به عنوان پایلوت اطلاعاتی و آمار صادراتی استان از آغاز اریبهشت ماه سال جاری ، امکان دریافت اطلاعات را فراهم آورده است.

قائم مقام سازمان و معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان البرز ادامه داد: به کمک این امر ما می توانیم در پایان سال به صورت واقعی مقام صادراتی استان را در حوزه صادرات در سطح کشور به دست آوریم.

وی در همین راستا افزود: درسال 89 دو شرکت زرباف فر فعال در حوزه صنایع دستی و گلیم و زر ماکارون در صنایع غذایی موفق شدند به نشان صادر کننده نمونه ملی در سطح کشور دست یابند.

رکنی اضافه کرد: یکی از تسهیلات اعطایی به صادر کنندگان پرداخت جوایز صادراتی است که با کمک سازمان توسعه تجارت این اتفاق رخ خواهد داد.

این امر مستلزم دریافت و پردازش اطلاعات مربوطه و تامین اعتبار است

وی یادآور شد: البته این موضوع مستلزم دریافت و پردازش اطلاعات صادر کنندگان استان و تامین اعتبار لازم از سوی سازمان تجارت ایران است.

این مسئول افزود: با برنامه ریزی صورت پذیرفته به زودی این امکان نیز فراهم خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: به محض وصول دستور العمل پرداخت جوایز صادراتی در سال 90که از محل صادرات سال 1389 صورت گرفته، نسبت به تشکیل پرونده صادر کنندگان اقدام خواهد شد.