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۴ تیر ۱۳۹۰، ۷:۵۷

رکنی در گفتگو با مهر:

راه اندازی گمرک پیام امکان دریافت آمار صادراتی را فراهم کرد

راه اندازی گمرک پیام امکان دریافت آمار صادراتی را فراهم کرد

کرج - خبرگزاری مهر: قائم مقام سازمان و معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان البرز گفت: راه اندازی گمرک پیام امکان دریافت آمار صادراتی استان را فراهم کرده که ایین امر بسیار مطلوب است.

غلامرضا رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گمرک فرودگاه پیام به عنوان پایلوت اطلاعاتی و آمار صادراتی استان از آغاز اریبهشت ماه سال جاری ، امکان دریافت اطلاعات را فراهم آورده است.

قائم مقام سازمان و معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان البرز ادامه داد: به کمک این امر ما می توانیم در پایان سال به صورت واقعی مقام صادراتی استان را در حوزه صادرات در سطح کشور به دست آوریم.

وی در همین راستا افزود: درسال 89 دو شرکت زرباف فر فعال در حوزه صنایع دستی و گلیم و زر ماکارون در صنایع غذایی موفق شدند به نشان صادر کننده نمونه ملی در سطح کشور دست یابند.

رکنی اضافه کرد: یکی از تسهیلات اعطایی به صادر کنندگان پرداخت جوایز صادراتی است که با کمک سازمان توسعه تجارت این اتفاق رخ خواهد داد.
 
این امر مستلزم دریافت و پردازش اطلاعات مربوطه و تامین اعتبار است
 
وی یادآور شد: البته این موضوع مستلزم دریافت و پردازش اطلاعات صادر کنندگان استان و تامین اعتبار لازم از سوی سازمان تجارت ایران است.
 
این مسئول افزود: با برنامه ریزی صورت پذیرفته به زودی این امکان نیز فراهم خواهد شد.
 
وی همچنین اظهار داشت: به محض وصول دستور العمل پرداخت جوایز صادراتی در سال 90که از محل صادرات سال 1389 صورت گرفته، نسبت به تشکیل پرونده صادر کنندگان اقدام خواهد شد.

رکنی از برنامه ریزی جهت پرداخت جوایز صادراتی به صادر کنندگان برتردر استان البرزطی سال 90در قالب ارائه تسهیلات بر اساس آمار صادراتی به دست آمده از گمرک پیام خبر داد.

این مسئول اضافه کرد: این امر در صورت تامین اعتبار و بودجه ازسوی سازمان توسعه تجارت ایران انجام می شود.

کد مطلب 1342444

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