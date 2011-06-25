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۴ تیر ۱۳۹۰، ۸:۳۵

20 سال سکوت همسر یک شهید در «دختر شینا» شکست

20 سال سکوت همسر یک شهید در «دختر شینا» شکست

بهناز ضرابی‌زده از تحویل کتاب خاطرات همسر سردار شهید ستار ابراهیمی با عنوان « دختر شینا» به انتشارات روایت فتح خبر داد.

بهناز ضرابی زاده نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به تازگی کتاب «دختر شینا» شامل خاطرات همسر سردار شهید ستار ابراهیمی را به انتشارات روایت فتح تحویل داده‌ام که خاطرات به هم پیوسته از دوران کودکی این همسر شهید تا شهادت شهید ابراهیمی را شامل می‌شود.

وی افزود: حدود 20 سال بود که همسر شهید ابراهیمی به هیچ سوالی پاسخ نمی‌داد و در هیچ مصاحبه‌ای شرکت نمی‌کرد. وقتی من قصد کردم با ایشان مصاحبه کنم بسیاری من را منع می‌کردند و مدعی بودند ایشان جواب منفی می‌دهد. اما با موافقت ایشان، خودشان قرار اولیم مصاحبه را گذاشتند و به نظرم این موضوع از مسائلی است که گاهی به انسان تکلیف می‌شود. چون چند ماه بعد از پیاده‌سازی مصاحبه‌ها با منزل ایشان تماس گرفتم و مطلع شدم در کما هستند. که کمی بعد از دنیا رفتند. به همین دلیل بی‌قرارم تا کتاب منتشر شود و چاپ کتاب را از تکالیف خودم می‌دانم.

این نویسنده گفت: کتاب دیگری که در عرصه ادبیات دفاع مقدس زیر چاپ دارم، «اسم عروسکی» نام دارد که یک داستان کوتاه 24 صفحه‌ای است که قرار است توسط نشر پالیزان منتشر شود. داستان این کتاب، ماجراهایی است که برای یک دختر 6 ساله در روزهای ابتدایی جنگ، پیش می‌آید و قهرمان اصلی داستان همین دختر است که کاری می‌کند که از بزرگ‌ترها توقع داریم. تصویرگری این کتاب را هم لیلا خوشخرام انجام داده است.

ضرابی زاده ادامه داد: «آخرین تکه نان» عنوان داستان کوتاه دیگری در گروه سنی کودک است که به تازگی آن را به کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان سپرده‌ام.

کد مطلب 1343199

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