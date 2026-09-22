به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی ورزش‌های الکترونیک ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی eFootball بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا، صبح امروز به مصاف عربستان سعودی رفت و با نتیجه ۲ بر صفر بازی را برد. ابوالفضل آقایی نسب در این مصاف با القرآنی امجد عثمان در رشته eFootball Mobile مسابقه داد و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.



در ادامه حسن پاجانی، دارنده مدال طلای جهان با الجوهانی عبدالعزیز فلاح از عربستان در رشته eFootball PC رقابت کرد و او را یک بر صفر برد. در این دوره از مسابقات نتایج دو بازیکن Mobile و PC با یکدیگر جمع شده و نتیجه نهایی بر اساس مجموع امتیازات مشخص می شود و به این ترتیب نتیجه دو بر صفر شد.



این دو ورزشکار ایرانی در ادامه روز دو مسابقه دیگر نیز در پیش دارند و با تیم های کره جنوبی و قطر رقابت خواهند کرد. همچنین سید امیرحسین حسینی به عنوان نماینده ایران در رشته گرند توریسمو (Gran Turismo) عصر امروز مسابقه خواهد داد.



برپایی مسابقات با بی نظمی فراوان همراه بود. بازی‌ها با بیش از ۲ ساعت تاخیر آغاز شد و اجازه ورود خبرنگاران، عکاسان و حتی مربیان بازیکنان به سالن بازی داده نشد.