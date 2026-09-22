پایان روز سوم برای کاروان ایران؛ صید نخستین طلا و کسب پنجمین مدال

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، کاروان ورزش ایران در بیستمین دوره بازی های آسیایی، امروز (سه شنبه ۳۱ شهریور) رقابت خود در سومین روز این بازی ها را ادامه داد. در این روز از مسابقات و تا به این لحظه، با صعود تیم کاتا بانوان و کاپیتان تیم ملی کاراته به فینال، این کاروان در انتظار دو طلا قرار دارد.

۴ مدال برنز ووشوکاران قطعی شد

رقابت های ووشو امروز در بخش سانداو در مرحله یک چهارم نهایی پیگیری شد که از میان ۵ نماینده تیم کشورمان، سوگند سینکایی، شجاع پناهی، عرفان محرمی و سهیل موسوی به مرحله نیمه نهایی راه یافته و مدال برنز خود را قطعی کردند. رقابت های نیمه نهایی روز چهارشنبه برگزار می شود.

تیم ملی تنیس روی میز حذف شد

تیم ملی تنیس روی میز در مرحله یک‌ چهارم نهایی مقابل چین تایپه دارنده مدال برنز رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت و با شکست ۳ بر صفر از دور مسابقات کنار رفت. در این دیدار، نوشاد عالمیان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب «یون جو لین» شد. در ادامه بنیامین فرجی ۳ بر صفر برابر «گوان هونگ کو» شکست خورد و نیما عالمیان نیز با نتیجه ۳ بر صفر مقابل «یی هسین فنگ» نتیجه را واگذار کرد.

جایگاه سیزدهمی برای دختر ژیمناستیک ایران

هنگامه هادیانی، ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران در پایان رقابت‌های مقدماتی پرش خرک بازی‌های آسیایی ناگویا با میانگین امتیاز ۱۲.۳۶۶ در جایگاه سیزدهم قرار گرفت. وی در حرکت نخست امتیاز ۱۱.۹۰۰ و در حرکت دوم ۱۲.۳۳۳ را به ثبت رساند و با میانگین ۱۲.۳۶۶ به کار خود در مرحله مقدماتی پایان داد. هادیانی نخستین زن ژیمناست ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در بازی‌های آسیایی شرکت کرده است.

هندبال ایران متوقف شد

تیم ملی هندبال ایران در سومین دیدار خود از مرحله گروهی برابر تیم ملی کره جنوبی به میدان رفت و به تساوی ۲۶ بر ۲۶ رضایت داد. این تیم در دیدار آخر خود از این مرحله، چهارشنبه اول مهر به مصاف قزاقستان خواهد رفت.

پیروزی مردان کبدی در اولین گام

تیم ملی کبدی مردان امروز نخستین دیدار خود در بازیهای آسیایی را برابر نپال برگزار کرد. ملی پوشان کشورمان در این دیدار با اختلاف ۵۳ امتیاز و با نتیجه ۷۶ - ۲۳ حریف شان را شکست دادند. آنها فردا رو در روی مالزی قرار می‌گیرند.

زنان کبدی صاحب دومین برد شدند

تیم ملی کبدی زنان ایران در دومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا به مصاف بنگلادش رفت و حریف خود را با نتیجه ۵۴ بر ۱۹ شکست داد. ملی‌پوشان کبدی زنان ایران پیش از این نیز در نخستین دیدار خود موفق شده بودند از سد ژاپن میزبان رقابت‌ها عبور کنند.

بوکس ایران بالاخره صاحب پیروزی شد

در دومین روز از مسابقات بوکس مهدی کاظمی، نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان برای مبارزه با نماینده کره شمالی روی رینگ رف و موفق شد در سه راند دیدنی و متفاوت حریفش را شکست دهد. با این پیروزی، مهدی کاظمی نخستین بوکسور ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی بود که موفق شد با عبور از حریف خود، گام نخست را محکم بردارد.

مدال نقره برای سعید آبادی

فاطمه زهرا سعیدآبادی وزن ۵۵- کیلوگرم مسابقات کاراته با کسب سه پیروزی متوالی برابر «پا توروانخسای» از لائوس، «حافظان ماریسا» از سنگاپور و «سانیس تیارانی» از اندونزی به دیدار نهایی راه یافت. او در مبارزه پایانی برابر «ادوئلا» از مالزی ۶ به ۴ شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

شکست تیم میکس دوبل تنیس روی میز در اولین تجربه بین المللی



تیم میکس دوبل تنیس روی میز ایران متشکل از آرین غفاری و مهشید اشتری در اولین تجربه بین المللی خود در مصاف با تیم ملی تایلند شکست‌خورد و از راهیابی به جمع ۱۶ تیم برتر رقابت های بازماند.

تنیس روی میز وارد جمع ۸ تیم برتر شد

از مرحله حذفی و یک هشتم نهایی رقابت های تنیس روی میز، امروز تیم ملی تنیس روی میز ایران و سنگاپور در سالن اسکای تویوتا ناگویا رو در روی هم قرار گرفتند که طی آن ملی پوشان ایران ۳ بر صفر حریف خود را شکست دادند. تیم ملی تنیس روی میز با این پیروزی وارد جمع ۸ تیم برتر شد.

مرتضی نعمتی کاروان ایران را صاحب اولین طلا کرد

مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم پس از یک دور استراحت، مقابل «آژیکانوف» از قزاقستان و «آلوین بایتخان» از فیلیپین را با اقتدار شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. او در دیدار پایانی «نازمرادف» از ترکمنستان را نیز شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

۲ برد برای بسکتبال سه نفره مردان

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی برابر چین به میدان رفت و با نتیجه ۱۸بر۱۵ به پیروزی رسید. این تیم در دومین دیدار خود در این رقابت‌ها مقابل هنگ‌کنگ به میدان رفت و با نتیجه ۱۶ بر ۱۱ به برتری رسید.

پرونده دختر رکابزن ایران بسته شد

در ادامه رقابت های دوچرخه سواری بازی های آسیایی ناگویا، ماندانا دهقان تنها زن دوچرخه سوار کشورمان در این رقابتها، صبح امروز در ماده استقامت جاده در بین ۴۱ رکابزن چهاردهم شد. این ماده در مسافت ۹۰.۴ کیلومتر و با حضور ۴۱ رکابزن برگزار شد که ماندانا دهقان در نهایت با زمان ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه به عنوان نفر چهاردهم از خط پایان عبور کرد. دهقان در تایم تریل انفرادی سیزدهم شده بود و اینگونه به کار خود در بازی های آسیایی پایان داد.

تیم ۴ در ۱۰۰ متر رکوردشکنی کرد اما فینالیست نشد

امروز تیم ملی شنا ایران در دسته نخست مرحله مقدماتی ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط با ترکیب هومر عباسی، امیر مطاعی، محمد قاسمی و سامیار عبدلی به آب زد. هومر عباسی در بخش نخست ۱۰۰ متر کرال پشت، امیر مطاعی در بخش دوم ۱۰۰ متر قورباغه، محمد قاسمی در بخش سوم ۱۰۰ متر پروانه و سامیار عبدلی در بخش پایانی ۱۰۰ متر کرال سینه برای تیم ایران شنا کردند.

ملی‌پوشان ایران با ثبت زمان ۳:۴۳.۲۰ موفق شدند رکورد ملی ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط مردان را در ناگویا بهبود دهند اما به فینال نرسیدند.

کاپیتان تیم ملی کاراته به نقره بسنده کرد

علی‌اصغر آسیابری، کاپیتان تیم ملی کاراته بعد از شکست ۴ بر یک از سد عبدالله بابیکرا از قطر در مرحله یک چهارم، در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف عبدالله الخطیب از فلسطین رفت و در حالی که با نتیجه ۳ بر صفر از حریف خود عقب بود، در لحظاتی پایانی کاراته‌کا فلسطینی پنج اخطاره و هانسوکو(اخراج) شد تا نماینده کشورمان جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کند. او در مبارزه پایانی به مصاف »محمد الجعفری» اردنی رفت و با قبول شکست به مدال نقره دست یافت.

تیم ۱۰ متر میکس ایران فینالیست نشد

در ادامه مسابقات تیراندازی با تفنگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در بخش تفنگ ۱۰ متر میکس، تیم دو نفره ایران شامل امیرمحمد نکونام و شرمینه چهل امیرانی به مصاف حریفان خود رفتند.

امیرمحمد نکونام در این مسابقه ۳۱۶.۲ و شرمینه چهل‌امیرانی ۳۱۲.۸ امتیاز به دست آوردند و در مجموع تیم دو نفره ایران موفق به کسب امتیاز ۶۲۹.۰ شد و در جایگاه هفتم قرار گرفت ولی در پایان مسابقه و بعد از تست تجهیزات ورزشکاران شرمینه چهل امیرانی به دلیل سختی لباس دیسکالیفه شد و جایگاه هفتمی از ایران گرفته شد.

آغاز مدال آوری روز سوم با نقره تیم کاتا دختران

تیم کاتای بانوان ایران با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زهرا السادات حسینی در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل تایلند قرار گرفت و به برتری ۵ بر صفر دست یافت. در ادامه و در مرحله نیمه‌نهایی این تیم به مصاف فیلیپین رفت و با برتری ۵ بر صفر مقتدرانه راهی دیدار نهایی شد. تیم کاتای بانوان ایران در دیدار نهایی به مصاف ویتنام رفت و با شکست برابر این تیم صاحب اولین مدال نقره برای کاروان ایران شد.

ادامه دارد...