روایت رزمنده اردستانی از روزهای پرالتهاب ایران پیش از آغاز جنگ تحمیلی

حسن زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای شناخت دقیق‌تر هشت سال دفاع مقدس، نباید تاریخ جنگ را تنها از روز حمله رژیم بعث عراق به ایران آغاز کرد، بلکه حوادث و شرایط سیاسی، امنیتی و اجتماعی پیش از آغاز جنگ نیز بخش مهمی از این تاریخ را تشکیل می‌دهد.

دفاع مقدس از روز حمله عراق آغاز نشد

وی افزود: دفاع مقدس را می‌توان در مقاطع مختلف بررسی کرد؛ از حوادث پیش از جنگ و شرایط دولت موقت گرفته تا آغاز حمله دشمن، عملیات‌های نخست رزمندگان، آزادسازی خرمشهر، تحولات پس از فتح خرمشهر و در نهایت قطعنامه و پایان جنگ که هر کدام دارای حوادث و درس‌های تاریخی فراوانی است.

رزمنده هشت‌سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در ماه‌ها و سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور تنها با تهدید خارجی مواجه نبود، بلکه در بخش‌هایی از کشور نیز جریان‌های مسلح و گروه‌های ضدانقلاب تلاش می‌کردند امنیت کشور را مختل کنند و نمونه‌هایی از این حوادث در کردستان، گنبدکاووس، بندر ترکمن، بندر انزلی، سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق کشور رخ داد.

زارعی تصریح کرد: انقلاب اسلامی در شرایطی شکل گرفت که شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی مطرح شده بود و نظامی که سال‌ها تحت نفوذ قدرت‌های خارجی قرار داشت، کنار رفت. طبیعی بود که قدرت‌هایی که منافع خود را در ایران از دست داده بودند، در برابر این تحول سکوت نکنند و تلاش کنند انقلاب نوپا را با چالش مواجه کنند.

وی ادامه داد: در روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب، برخی تصور می‌کردند نظام جمهوری اسلامی مدت زیادی دوام نخواهد آورد و با گذشت چند ماه می‌توان آن را با فشار و ایجاد اختلاف کنار زد، اما حضور مردم و استقرار نهادهای نظام جدید باعث شد این محاسبات با واقعیت تطابق پیدا نکند.

حفظ ارتش در روزهای نخست انقلاب

رزمنده هشت سال دفاع مقدس اضافه کرد: در همان مقطع، موضوع حفظ ارتش نیز اهمیت ویژه‌ای داشت. برخی جریان‌ها شعار انحلال ارتش را مطرح می‌کردند، اما امام خمینی(ره) بر ضرورت حفظ ارتش و پاکسازی آن تأکید داشتند و معتقد بودند نیروهای مسلح باید برای دفاع از کشور و انقلاب باقی بمانند.

زارعی یادآور شد: همزمان با این مسائل، تصمیماتی درباره مدت خدمت سربازی و نحوه به‌کارگیری نیروها گرفته شد که بر ساختار و آمادگی ارتش تأثیر گذاشت. در شرایطی که کشور به سازمان نظامی منسجم نیاز داشت، تغییرات گسترده در وضعیت نیروهای وظیفه و محل خدمت آنان، شرایط متفاوتی را در ارتش ایجاد کرده بود.

کردستان؛ یکی از کانون‌های ناامنی پیش از جنگ

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقات پیش از آغاز جنگ، حوادث کردستان بود. در شرایطی که هنوز جنگ تحمیلی آغاز نشده بود، بخش‌هایی از کشور درگیر ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح بود و نیروهای انقلاب برای حفظ امنیت و مقابله با این جریان‌ها وارد میدان شدند.

رزمنده هشت‌سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در آن زمان حتی موضوع مذاکره با برخی جریان‌های مسلح و گروه‌های ضدانقلاب مطرح بود، در حالی که نیروهای نظامی، سپاه و مردم در برخی مناطق هدف حمله قرار می‌گرفتند و شهدای زیادی تقدیم شد.

شکل‌گیری ساختار قانونی نظام جدید

زارعی تصریح کرد: در کنار مسائل امنیتی، کشور مسیر شکل‌گیری ساختارهای قانونی نظام جدید را نیز طی می‌کرد؛ انتخابات برگزار شد، قانون اساسی به تصویب مردم رسید و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی شکل گرفتند و این روند نشان می‌داد انقلاب تنها به تغییر حکومت محدود نمانده و در حال ایجاد یک نظام سیاسی جدید است.

وی یادآور شد: مردم در مراحل مختلف پس از پیروزی انقلاب پای صندوق‌های رأی آمدند و درباره ساختار و مسئولان نظام تصمیم گرفتند و در نهایت با شکل‌گیری نهادهای قانونی، کشور وارد مرحله جدیدی شد؛ با این حال تهدیدها و فشارها همچنان ادامه داشت.

نفوذ؛ بخشی از تجربه تاریخی سال‌های نخست انقلاب

رزمنده هشت‌سال دفاع مقدس گفت: یکی از مسائلی که باید در بررسی تاریخ انقلاب مورد توجه قرار گیرد، موضوع نفوذ است. دشمن همیشه لزوماً با چهره آشکار وارد میدان نمی‌شود و گاهی تلاش می‌کند دیدگاه خود را از مسیر افراد و جریان‌های واسطه منتقل کند؛ بنابراین شناخت روش‌های نفوذ و توجه به تجربه‌های تاریخی اهمیت زیادی دارد.

زارعی با اشاره به نزدیک شدن کشور به آغاز جنگ تحمیلی افزود: مجموعه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که دشمن خارجی نیز تحولات ایران را دنبال می‌کرد و پس از ناکامی در ضربه زدن به انقلاب از مسیرهای مختلف، زمینه برای یک حمله نظامی فراهم شد.

محاسبه دشمن درباره توان مقاومت ایران

وی خاطرنشان کرد: رژیم بعث عراق در چنین شرایطی با پشتیبانی قدرت‌های خارجی جنگ را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، اما محاسبه دشمن این بود که کشور به دلیل مشکلات داخلی و شرایط خاص سال‌های نخست انقلاب توان مقاومت نخواهد داشت.

رزمنده هشت‌سال دفاع مقدس ادامه داد: آنچه در ادامه اتفاق افتاد، برخلاف محاسبات دشمن بود و مردم و رزمندگان با حضور در میدان، هشت سال دفاع مقدس را رقم زدند؛ دورانی که برای شناخت آن باید حوادث پیش از آغاز جنگ و شرایطی را که کشور در آن قرار داشت نیز به درستی بررسی کرد.

ضرورت بازخوانی دفاع مقدس برای نسل جدید

زارعی تأکید کرد: هر بخش از تاریخ دفاع مقدس، از حوادث پیش از جنگ گرفته تا عملیات‌های بزرگ، آزادسازی خرمشهر، تحولات سال‌های پایانی و پذیرش قطعنامه، نیازمند بررسی جداگانه است و بازخوانی این حوادث می‌تواند تصویر دقیق‌تری از شرایط آن دوران در اختیار نسل‌های جدید قرار دهد.