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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۷

اجرای ۳۰۹ برنامه هفته دفاع مقدس در میاندورود

اجرای ۳۰۹ برنامه هفته دفاع مقدس در میاندورود

میاندورود- فرمانده سپاه میاندورود از برگزاری ۳۰۹ برنامه در قالب ۶۰ عنوان همزمان با هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین امامی‌نژاد شامگاه دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا، رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس نماد ایستادگی، فداکاری و ایثار ملت ایران در برابر دشمنان است و انتقال این فرهنگ به نسل‌های جدید ضرورت دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته دفاع مقدس در میاندورود افزود: **۳۰۹ برنامه در قالب ۶۰ عنوان** در رده‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج شهرستان اجرا خواهد شد.

فرمانده سپاه میاندورود بیان کرد: این برنامه‌ها با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، بازخوانی ارزش‌های دفاع مقدس و تبیین ابعاد مختلف این دوران برای نسل جوان طراحی شده است.

امامی‌نژاد همچنین با اشاره به شرایط کنونی کشور و آنچه وی جنگ ترکیبی و تهدیدات مختلف علیه کشور عنوان کرد، گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی باید زمینه برای کاهش آسیب‌های اقتصادی و حمایت از ظرفیت‌های داخلی فراهم شود.

وی مطالبه‌گری مردم را یکی از ظرفیت‌های مهم جامعه دانست و افزود: مطالبه‌گری آگاهانه و مسئولانه می‌تواند در شناسایی مسائل و کمک به رفع مشکلات و پیشبرد امور جامعه مؤثر باشد.

فرمانده سپاه میاندورود از تداوم اجرای طرح «شورای تحول محله‌محور» در محلات شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این طرح با رویکرد شناسایی مسائل هر محله و دستیابی به خروجی‌های عملی و اثرگذار در حال پیگیری است.

وی توانمندسازی اقشار مختلف جامعه را از دیگر محورهای این طرح برشمرد و گفت: در ادامه این روند، زمینه تشکیلات‌سازی و مشارکت اقشار مختلف، به‌ویژه دانش‌آموزان به‌عنوان آینده‌سازان جامعه، با جدیت دنبال خواهد شد.

امامی‌نژاد در ادامه به نقش رسانه‌ها در شرایط امروز جامعه اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها ظرفیت مهمی برای افزایش آگاهی عمومی و تبیین مسائل جامعه دارند و می‌توانند در حوزه فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به ارزش‌های فرهنگی و دینی خاطرنشان کرد: تبیین مفاهیمی همچون عفت و حیا و تقویت ارزش‌های فرهنگی و دینی از جمله موضوعاتی است که رسانه‌ها می‌توانند با پرداختن به آن، در برابر آسیب‌های فرهنگی و جنگ نرم نقش‌آفرینی کنند.

کد مطلب 6954512

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