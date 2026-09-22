اجرای ۳۰۹ برنامه هفته دفاع مقدس در میاندورود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین امامینژاد شامگاه دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا، رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس نماد ایستادگی، فداکاری و ایثار ملت ایران در برابر دشمنان است و انتقال این فرهنگ به نسلهای جدید ضرورت دارد.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای هفته دفاع مقدس در میاندورود افزود: **۳۰۹ برنامه در قالب ۶۰ عنوان** در ردهها و پایگاههای مقاومت بسیج شهرستان اجرا خواهد شد.
فرمانده سپاه میاندورود بیان کرد: این برنامهها با محوریت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، بازخوانی ارزشهای دفاع مقدس و تبیین ابعاد مختلف این دوران برای نسل جوان طراحی شده است.
امامینژاد همچنین با اشاره به شرایط کنونی کشور و آنچه وی جنگ ترکیبی و تهدیدات مختلف علیه کشور عنوان کرد، گفت: در حوزه اقتصاد مقاومتی باید زمینه برای کاهش آسیبهای اقتصادی و حمایت از ظرفیتهای داخلی فراهم شود.
وی مطالبهگری مردم را یکی از ظرفیتهای مهم جامعه دانست و افزود: مطالبهگری آگاهانه و مسئولانه میتواند در شناسایی مسائل و کمک به رفع مشکلات و پیشبرد امور جامعه مؤثر باشد.
فرمانده سپاه میاندورود از تداوم اجرای طرح «شورای تحول محلهمحور» در محلات شهرستان خبر داد و تصریح کرد: این طرح با رویکرد شناسایی مسائل هر محله و دستیابی به خروجیهای عملی و اثرگذار در حال پیگیری است.
وی توانمندسازی اقشار مختلف جامعه را از دیگر محورهای این طرح برشمرد و گفت: در ادامه این روند، زمینه تشکیلاتسازی و مشارکت اقشار مختلف، بهویژه دانشآموزان بهعنوان آیندهسازان جامعه، با جدیت دنبال خواهد شد.
امامینژاد در ادامه به نقش رسانهها در شرایط امروز جامعه اشاره کرد و افزود: رسانهها ظرفیت مهمی برای افزایش آگاهی عمومی و تبیین مسائل جامعه دارند و میتوانند در حوزه فرهنگی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
وی با تأکید بر اهمیت توجه به ارزشهای فرهنگی و دینی خاطرنشان کرد: تبیین مفاهیمی همچون عفت و حیا و تقویت ارزشهای فرهنگی و دینی از جمله موضوعاتی است که رسانهها میتوانند با پرداختن به آن، در برابر آسیبهای فرهنگی و جنگ نرم نقشآفرینی کنند.
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