۲ قلاده شغال از عمق چاهی در پارسیان نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حاجی‌زاده در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی از سوی یکی از طبیعت‌ دوستان مبنی بر گرفتار شدن دو قلاده شغال در یک حلقه چاه متروکه در منطقه حمیران پارسیان موضوع بلافاصله به اداره‌کل حفاظت محیط زیست هرمزگان اطلاع داده شد.

وی افزود: با توجه به ضرورت اقدام فوری برای نجات حیوانات تیم امداد و نجات حیات‌وحش از اداره مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با تجهیزات تخصصی به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارسیان، ادامه داد: پس از حضور تیم امدادی در محل و با همکاری نیروهای محلی و طبیعت دوستان عملیات نجات با رعایت اصول ایمنی انجام شد و دو قلاده شغال با استفاده از تجهیزات بیهوشی به صورت ایمن بیهوش و از داخل چاه خارج شدند.

حاجی‌زاده، بیان کرد: پس از انتقال شغال‌ها و انجام مراقبت‌های لازم وضعیت جسمانی آنها مورد بررسی قرار گرفت و هر دو قلاده در شرایط مناسب به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی سریع شهروندان و طبیعت دوستان در حوادث مرتبط با حیات‌وحش، گفت: اقدام به موقع می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از تلف شدن گونه‌های جانوری و حفاظت از تنوع زیستی منطقه داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارسیان در پایان از همکاری طبیعت‌ دوستان، جوامع محلی و تیم اعزامی اداره‌کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در عملیات نجات این دو قلاده شغال قدردانی کرد.