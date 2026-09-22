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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۲

۲ قلاده شغال از عمق چاهی در پارسیان نجات یافتند

۲ قلاده شغال از عمق چاهی در پارسیان نجات یافتند

پارسیان - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارسیان گفت: دو قلاده شغال که درون یک چاه متروکه در این شهرستان سقوط کرده بودند، زنده گیری و رها سازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حاجی‌زاده در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی از سوی یکی از طبیعت‌ دوستان مبنی بر گرفتار شدن دو قلاده شغال در یک حلقه چاه متروکه در منطقه حمیران پارسیان موضوع بلافاصله به اداره‌کل حفاظت محیط زیست هرمزگان اطلاع داده شد.

وی افزود: با توجه به ضرورت اقدام فوری برای نجات حیوانات تیم امداد و نجات حیات‌وحش از اداره مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با تجهیزات تخصصی به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارسیان، ادامه داد: پس از حضور تیم امدادی در محل و با همکاری نیروهای محلی و طبیعت دوستان عملیات نجات با رعایت اصول ایمنی انجام شد و دو قلاده شغال با استفاده از تجهیزات بیهوشی به صورت ایمن بیهوش و از داخل چاه خارج شدند.

حاجی‌زاده، بیان کرد: پس از انتقال شغال‌ها و انجام مراقبت‌های لازم وضعیت جسمانی آنها مورد بررسی قرار گرفت و هر دو قلاده در شرایط مناسب به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شدند.

وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی سریع شهروندان و طبیعت دوستان در حوادث مرتبط با حیات‌وحش، گفت: اقدام به موقع می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از تلف شدن گونه‌های جانوری و حفاظت از تنوع زیستی منطقه داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارسیان در پایان از همکاری طبیعت‌ دوستان، جوامع محلی و تیم اعزامی اداره‌کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در عملیات نجات این دو قلاده شغال قدردانی کرد.

کد مطلب 6954503

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    نظرات

    • IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
      36 2
      پاسخ
      احسنت
    • امیر IR ۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      19 7
      پاسخ
      درب چاه رو نبندین یا پر نشه چه فایده دوباره اتفاق میوفته
    • A IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      26 2
      پاسخ
      دوصد درود بر شما عزیزان و حافظان محیط زیست و این حیوونات بیگناه ⚘⚘⚘
    • M IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      23 9
      پاسخ
      برای شمارش حیوانها نیاز به بکار بردن قلاده نیست ، دو شغال از چاه رها شدند ، آزاد شدند ، رهایی یافتند.
    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      24 5
      پاسخ
      خدا قوت دلاور🙏🏻
    • موسی IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      24 8
      پاسخ
      خداقوت وخسته نباشید
    • علی رضا IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      37 2
      پاسخ
      صاحب چاه هم جریمه کرد،نگاه کنید چاه بدون حصار و وسط زمین بدون حصار ،به طور کلی خطرناک است
      • فرهام IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
        15 2
        آفرین
    • HK ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      19 2
      پاسخ
      عالی
    • رحیم IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      14 16
      پاسخ
      شغال اینقدر زیاد شده مخصوصا در شمال مردم را بیچاره کرده یک فکری برای کم کردن شغال باید بشه حالا دو تا را نجات دادن رسانه ای کردن
      • نورین IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
        0 0
        در چرخه زیست بوم همه موجودات در کره خاکی حق حیات دارند و تضمین بقای زندگی در حفظ تمام موجودات اونه اگر این چرخه به خطر بیفته زندگی مختل خواهد شد
    • US ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
      21 1
      پاسخ
      نعمت های خالق را باید پاس داشت
    • احسان قاسمی IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ممنون

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