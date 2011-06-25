یوفا فدراسیون فوتبال کرواسی را جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هواداران تیم فوتبال کرواسی در دیدار این تیم مقابل گرجستان در چارچوب رقابت های مقدماتی جام ملت های اروپا در اسپلیت، تابلوهای غیرقانونی به ورزشگاه آورده بودند و شعارهای فاشیستی سر می دادند. این در حالی است که طبق اعلام رسانه ها، صلیب های شکسته به علامت نازی هم در میان تماشاگران مشاهده شده است.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، میشل پلاتینی، رئیس یوفا، در ملاقاتی که در ماه فوریه از کرواسی داشت به مسئولان فوتبال این کشور نسبت به رفتار هواداران کروات هشدار داده بود.

"ایوو یوسیپوویچ" ، رئیس جمهور کرواسی، دولت کشورش را متعهد کرده تا برای کنترل تماشاگرنما های این کشور قوانین تازه ای را وضع کند.