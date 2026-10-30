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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

تخلیه ۲۵ خدمه یک کشتی پس از وقوع حادثه در نزدیکی ساحل عمان

تخلیه ۲۵ خدمه یک کشتی پس از وقوع حادثه در نزدیکی ساحل عمان

نیروی دریایی عمان اعلام کرد ۲۵ خدمه یک کشتی را پس از وقوع حادثه در فاصله ۱.۶ مایل دریایی از ساحل مسندم تخلیه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نیروی دریایی عمان اعلام کرد ۲۵ نفر از خدمه یک کشتی را پس از وقوع حادثه در فاصله ۱.۶ مایل دریایی از ساحل استان مسندم تخلیه کرده است.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره نوع کشتی، علت وقوع حادثه و وضعیت خدمه منتشر نشده است.

استان مسندم در شمال عمان و در مجاورت تنگه هرمز قرار دارد؛ آبراهی راهبردی که یکی از مسیرهای مهم انتقال نفت و تجارت دریایی جهان به شمار می‌رود.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران موجب ناامنی در تنگه هرمز و اختلال در تجارت دریایی بین المللی شده است.

کد مطلب 6994472

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