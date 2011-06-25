دکتر محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون سراسری سال 90 در 479 حوزه اصلی و 315 شهر در داخل کشور و 31 حوزه در 27 کشور خارجی برگزار می شود.

وی افزود: 3 میلیون و 100 هزار دفترچه کنکور برای 5 گروه آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان های خارجی و هنر به چاپ رسیده که با توجه به شرکت یک میلیون و 300 هزار نفر در آزمون برخی از داوطلبان بیش از یک دفترچه برای آنها صادر شده است.

سرورالدین اظهار داشت: 442 دفترچه به خط بریل برای داوطلبان نابینا و 788 دفترچه به خط درشت هم برای داوطلبان کم بینا تهیه شده است.

جزئیات تعداد دفترچه ها و حوزه های امتحانی کنکور سراسری 90

ردیف تعداد شهرها و حوزه های داخل کشور 315 شهر و 479 حوزه امتحانی 1 تعداد شهرها و حوزه های خارج کشور 27 کشور و 31 حوزه امتحانی 2 تعداد دفترچه های کنکور در داخل کشور 3 میلیون و 100 هزار دفترچه 3 تعداد دفترچه های کنکور در خارج کشور یک هزار و 750 دفترچه 5 تعداد دفترچه های کنکور برای معلولان 442 دفترچه به خط بریل / 788 دفترچه به خط درشت

وی با اشاره به تعداد حوزه های خارج از کشور و داوطلبان در این کشورها افزود: در 27 کشور جهان غیر از ایران آزمون سراسری برگزار می شود و در کشور آلمان 3 حوزه، کشور ترکیه 2 حوزه و کشور پاکستان 2 حوزه قرار دارد. 875 نفر در حوزه های خارج شرکت می کنند که برای آنها یک هزار و 750 دفترچه تهیه شده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از همکاری 120 هزار نفر از عوامل اجرایی در برگزاری کنکور سراسری سال 90 خبر داد و گفت: سازمان سنجش هماهنگی اجرایی کنکور را برعهده دارد و عوامل اجرایی از اساتید دانشگاه که در طراحی سئوال همکاری داشته اند تا همکاران اجرایی را در بر می گیرد.

جزئیات داوطلبان در کنکور سراسری 90

ردیف گروه آزمایشی زمان برگزاری مدت پاسخگویی تعداد شرکت کنندگان تعداد کارت صادر شده 1 علوم ریاضی صبح پنجشنبه 9 تیر 175 دقیقه 284 هزار نفر 282 هزار و 684 کارت 2 هنر بعدازظهر پنجشنبه 9 تیر 165 دقیقه حدود 20 هزار نفر 53 هزار و 431 کارت 3 علوم تجربی صبح جمعه 10 تیر 175 دقیقه 442 هزار نفر 440 هزار و 270 کارت 4 زبانهای خارجی بعدازظهر جمعه 10 تیر 105 دقیقه حدود 16 هزار نفر 130 هزار و 721 کارت شناور 14 هزار 684 کارت زبان 5 علوم انسانی صبح شنبه 11 تیر 165 دقیقه 376 هزار نفر 375 هزار و 229 کارت

وی با اشاره به تغییری که در سال 90 برای داوطلبان اقلیت های مذهبی در نظر گرفته شده است، گفت: پیش از این تمامی داوطلبان اقلیت های مذهبی در یک حوزه امتحانی جمع می شدند اما امسال برای بهتر شدن وضعیت حضور داوطلبان، داوطلبان زن اقلیت های مذهبی که تعدادشان 169 نفر است در یکی از حوزه امتحانی خواهران آزمون می دهند و 195 نفر از داوطلبان مرد که جزء اقلیت های مذهبی هستند در میان داوطلبان مرد آزمون می دهند.

سرورالدین با اشاره به ظرفیت پذیرش در کنکور سراسری سال 90 گفت: جمع داوطلبان امسال در واقع یک میلیون و 150 هزار نفر است. سال گذشته با احتساب ظرفیت 750 هزار نفری در دانشگاههای دولتی و غیرانتفاعی و ظرفیت 550 هزار نفری در دانشگاه آزاد ظرفیتی حدود یک میلیون و 300 هزار نفر ایجاد شد و با توجه به تعداد داوطلبان امسال در صورت افزایش نیافتن ظرفیت دانشگاهها باز هم 150 هزار صندلی خالی داریم.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی از میان 10 تا 15 درصد ظرفیت پذیرش به 120 درصد ظرفیت دست یافته ایم که امکان ورود افراد را به دانشگاه فراهم می رسد در واقع رقابت برای تعیین رشته است.