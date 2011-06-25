سعید مداح مروج در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید فرآورده های مختلف نفتی در پالایشگاههای کشور گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه 52 میلیون لیتر بنزین تولید و به بازارهای داخلی عرضه شده است.

سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه پیش بینی می شود با راه اندازی واحد بنزین سازی پالایشگاه نفت آبادان روزانه حدود 4.5 میلیون لیتر بنزین سوپر به ظرفیت تولید کشور اضافه شود، تصریح کرد: بنزین تولیدی در این واحد دارای عدداکتان (درجه آرام سوزی) 92 و 93 است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در این مدت حدود 97 میلیون لیتر در روز گازوئیل در پالایشگاههای نفت تولید شده است، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون به طور متوسط روزانه 14.2 میلیون لیتر نفت سفید و 85.8 میلیون لیتر نفت کوره در پالایشگاهها فرآورش شده است.

وی حجم کل تولید فرآورده های نفتی در پالایشگاههای داخلی را 275 میلیون لیتر در روز اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ظرفیت پالایش نفت ایران به بیش از یک میلیون و 760 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

جزئیات سبد خوراک نفتی پالایشگاهها

مداح مروج در ادامه در تشریح سبد خوراک نفتی پالایشگاههای داخلی، توضیح داد: در حال حاضر بخش عمده خوراک پالایشگاههای نفتی کشور از نفت خام های سبک، سنگین و فوق سنگین تامین می شود.

سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه هم اکنون روزانه 10 هزار بشکه میعانات گازی به پالایشگاه لاوان و 6 هزار بشکه به پالایشگاه شیراز و 26 هزار بشکه به پالایشگاه بندرعباس تحویل داده می شود، تبیین کرد: همچنین به طور میانگین حدود 194 هزار بشکه نفت سنگین برای فرآورش و تولید محصولات با ارزش افزوده به پالایشگاه بندرعباس تحویل داده می شود.

وی با یادآوری اینکه با بهره برداری کامل از طرح توسعه پالایشگاههای نفت لاوان و امام خمینی شاند ظرفیت پالایش نفت ایران افزایش می یابد، گفت: بر این اساس در مجموع پیش بینی می شود امسال به طور متوسط روزانه حدود یکصد هزار بشکه به ظرفیت پالای نفت اضافه شود.

برنامه جدید دولت برای عرضه 4 نوع بنزین در جایگاهها

مداح مروج در ادامه یکی از برنامه های کلان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی را متنوع سازی سبد سوخت خودروهای کشور عنوان کرد و یادآور شد: هم اکنون بنزین تولیدی در پالایشگاههای داخلی با عدد اکتان 87 عرضه می شود که بخشی از این بنزین با اختلاط با بنزین سوپر اکتان افزایی می شود.

وی با اعلام اینکه با بهره برداری از طرحهای جدید بنزین سازی و توسعه پالایشگاههای موجود نفت متوسط عدد اکتان بنزین تولید داخل به مرز 90 افزایش می یابد، تاکید کرد: بر این اساس با راه اندازی این واحدها امکان عرضه همزمان چهار نوع بنزین با چهار عدد اکتان مختلف در سطح جایگاههای سوخت کشور فراهم می شود.

سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، افزود: در صورت اجرای طرحهای توسعه ای در مجموع چهار بنزین با عدد اکتانهای 87، 90، 93 و 95 تولید و به بازارهای داخلی عرضه می شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه برای عرضه این چهار نوع بنزین باید یکسری تغییرات در زیرساختهای جایگاههای سوخت کشور به وجود بیاید، تصریح کرد: هدف از عرضه چهار نوع بنزین متنوع سازی سبد سوخت خودروها بوده و مردم می توانند بر اساس نوع خودروی خود از سوخت مورد نیاز با قیمت مورد نظر استفاده کنند.

مداح مروج با اعلام اینکه مطابق با برنامه زمان بندی تا پایان سالجاری مقدمات عرضه این چهار نوع بنزین در سطح کشور فراهم می شود، خاطر نشان کرد: علاوه بر این با راه اندازی طرحهای مختلف امکان عرضه گازوئیل کم گوگرد به خودروهای دیزلی شخصی در سطح جایگاهها فراهم خواهد شد.

الگو برداری از طرح اتحادیه اروپا در ایران

عباس کاظمی هم در گفتگو با مهر با اشاره به تنوع کشورهای مختلف صنعتی برای عرضه سه تا چهار نوع بنزین با عدد اکتان مختلف، تصریح کرد: هم اکنون در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی سه تا چهار نوع بنزین با اعداد اکتان 89، 91 و 93 عرضه می شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با تاکید بر اینکه با اصلاح پالایشگاههای موجود و بهره برداری از طرح توسعه پایشگاههای جدید شرایط برای تولید بنزین و گازوئیل کم گوگرد و افزایش عدد اکتان فرآورده های نفتی فراهم می شود یادآور شد: یکی از اهداف کلان دولت افزایش عدد اکتان بنزین به 90 است.

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اعلام اینکه از نظر کارشناسی عرضه یک نوع بنزین با یک درجه اکتان اقتصادی به نظر نمی رسد اظهار داشت: حداکثر باید در سطح جایگاهها امکان عرضه دو نوع بنزین با اعداد اکتان مختلف فراهم شود.